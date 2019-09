Wágner výhru nad Spartou nezopakoval. Tettehovi jsme gól darovali, štve posilu Zlína

Po příchodu na hostování do Zlína nastoupil krátce po sobě proti fotbalistům Sparty už podruhé. Zatímco s Mladou Boleslaví se útočník Tomáš Wágner radoval z výhry, při své premiéře v dresu Fastavu musel skousnout porážku s pražským týmem 0:2.

„Bohužel se nám vůbec nepovedl vstup do utkání. Dopustili jsme se hned zkraje zbytečných chyb. Tettehovi jsme vedoucí branku doslova darovali. Taky bych chtěl takovou někdy dát. A pak přišla penalta. Náš gólman Dostál těžko mohl pohyb zastavit. Se Spartou se dvougólové manko těžko dohání," přemítá Wágner, který v Boleslavi doplatil na přetlak ofenzivních hráčů poté, co do zahraničí neodešel kanonýr Komličenko.

Z druhé půle má přece jen lepší pocit. „Vynutili jsme si tlak, ale nic se z něj neurodilo. S Tomášem Poznarem jsme se měli asi ještě víc tlačit do vápna. Jsme oba vysocí, příště musíme být ještě víc dominantnější. Když jsme konečně dopravili míč do sítě, pískal se ofsajd. Někdo říká že byl, jiní zase, že ne," krčí rameny. „Když sparťané vedli, byli na koni. Nikam nespěchali, náskok si v klidu hlídali," štve ho.

Hráči Sparty se radují z gólu ve Zlíně.

Dalibor Glück, ČTK

Ševci si připsali už třetí ligovou porážku v řadě. „Po mém přesunu do Zlína jsem zaslechl, že na mužstvu leží nějaká deka. Smolná série ale nemůže trvat věčně. Věřím, že v příštím kole na Bohemians skončí. Jsem přesvědčený, že v Ďolíčku podáme v pátek mnohem lepší výkon a budeme se konečně radovat taky my," přeje si Wágner.

Zlínský trenér Josef Csaplár ho pochválil. „Byl to u nás jeho první zápas a rozhodně nezahrál špatně. Já ale od něj budu do budoucna vyžadovat víc. A vím dobře, že i Tomáš si je vědomý, že je schopen ještě lepších výkonů," tvrdí kouč.