Sivokovi návrat do české ligy zčervenal. To ho vyloučili za tleskání? rozčiluje se kouč

První žlutou kartu uviděl Sivok v 86. minutě, další, po které následovala karta červená, ve druhé minutě nastavení. Podle hlavního sudího Ondřeje Pechance obě za nesouhlasné projevy. „První žlutá karta byla za kritiku v přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy ´To si děláš srandu´. Druhá za ironický způsob zatleskání jako protest proti rozhodnutí rozhodčího v přerušené hře," napsal do zápisu o utkání Pechanec.

Sivok se podle mluvčího hostujícího celku o své pocity s novináři dělit nechtěl. „Vyloučil ho za tleskání? Tohle opravdu nechápu. Místo, abychom si takových hráčů vážili, tak přijde tohle. Měl to přejít, přišlo mi to směšné. Ten kluk se dva měsíce připravuje, teď zase nebude moci hrát," kroutil hlavou trenér Českých Budějovic David Horejš.

Zleva Rudolf Reiter z Ostravy a Tomáš Sivok z Českých Budějovic v utkání devátého kola první ligy..

Vladimir Pryček, ČTK

S nasazením Sivoka už v Ostravě neváhal. „Tomáš řekl, že je připravený, proto si myslím, že už byl správný čas. Trénuje s námi už dlouho a má tomu mužstvu co dát. To bylo vidět i tady. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Naše obrana se jeho zásluhou obrovsky zvedla," vyzvedl přínos Sivoka pro ligového nováčka Horejš.

„Také liga je o jedno velké jméno bohatší. Jsem rád, když můžu vidět na hřišti osobnosti jako je Sivok nebo Baroš, který vyhrál Ligu mistrů. O to více je mi z toho, co se stalo, smutno," pokrčil rameny trenér Dynama.

Ostravský trenér Bohumil Páník by mohl mít pro rozhořčení kolegy Horejše pochopení. V týmu má Milana Baroše, který je výbuchy na adresu rozhodčích pověstný. Ale neměl. „Ti hráči si taky musí uvědomit, že jsou součástí mužstev. Když takhle reagují a nejsou trestáni, tak mladí kluci vidí, že si to mohou dovolit a začnou je napodobovat. Bary si to uvědomil a ukáznil se. Sivok se po dlouhé době vrátil ze zahraničí a musí si to také uvědomit," namítl Páník.