Už jsme přišli o dost bodů, další ztrátu si nesmíme dovolit, připomíná plzeňský Kopic před dohrávkou s Jabloncem

Moc dobře ví, že nic jiného, než výhra nepřichází v dnešní dohrávce devátého kola fotbalové ligy proti Jablonci v úvahu. „Už jsme v lize poztráceli dost bodů, takže si další manko nemůžeme doma dovolit. Zvlášť doma,“ je jasné Janu Kopicovi, že v duelu se Severočechy musí Plzeň zvítězit. Přitom s Jabloncem to nebude právě snadný úkol. „Na to, jak obměnil kádr a jací hráči mu odešli, se drží i v nové sezoně velice dobře,“ připomíná, že dnešní soupeř i po všech letních rošádách figuruje v popředí tabulky a má na kontě jen o bod méně než Plzeň.

Podobnou radost by chtěli fotbalisté Viktorie Plzeň Jan Kopic a Michael Krmenčík zažívat i dnes proti Jablonci.

Právě z Jablonce přestupoval Kopic před čtyřmi lety do Plzně, jenže za tu dobu se hráčský kádr dnešního soupeře Viktorie natolik proměnil, že moc někdejších spoluhráčů už v mužstvu nezůstalo.

„Tuším, že jen Vojta Kubista, Tomáš Hübschman a Martin Doležal. Přece jen je to už nějaká doba, co jsem v Jablonci hrával. Vždyť v Plzni začínám pátou sezonu," pátral Kopic před vzájemným utkáním v paměti po jablonecké sestavě, v níž nastupoval a spoluhráčích, se kterými hrával.

Dnes od 18 hodin se v zápase, který můžete sledovat v on line reporáži na www.sport.cz, samozřejmě představí v Plzni jiný Jablonec. „Hraje už několik let o poháry, má dobře poskládané mužstvo a kvalitního trenéra, takže to bude těžká zkouška," varoval ostatně své svěřence trenér Viktorie Pavel Vrba.

Pochopitelně kvituje, že po zranění se vrátil do kádru kapitán Roman Hubník, který v letošní sezoně ještě nezasáhl ani do jednoho soutěžního zápasu. „Uvidíme, jak ho využijeme v utkáních, která nás čekají," nechává ovšem Vrba otevřenou otázku, zda ho postaví už proti Jablonci.

Severočeši, jejichž řady během reprezentační přestávky rozšířil finský ofenzivní záložník Kasper Woldemar Hämäläinen, se před cestou do Plzně netajili tím, že by ve Štruncových sadech rádi bodovali.

„V minulé sezoně jsme ještě osm minut opřed koncem vedli v Plzni 1:0, pak jsme ale zkolabovali a dostali dvě branky. Odehráli jsme ovšem hodně dobré utkání, takže se chceme o body porvat zase. A to přesto, že se naše mužstvo na podzim hodně změnilo," připomínal jablonecký trenér Petr Rada květnový zápas ligové nadstavby, ve kterém strhla Plzeň výhru na svou stranu až v samém závěru díky vlastnímu gólu Holeše a trefě Beauguela.

„První utkání se soupeři z top trojky, mezi kterou počítám Slavii, Plzeň a Spartu jsme na Letné nezvládli a prohráli 0:2, teď chceme být úspěšnější," vzkazoval do Plzně Rada.