Povzdech jabloneckého Rady: Asi nám není souzeno v Plzni bodovat

A pak že se historie neopakuje. Fotbalisté Jablonce by o tom mohli vyprávět. Jejich kouč Petr Rada také. Stejně jako v jarním zápase ligové nadstavby Severočeši v dohrávce 9. kola nejvyšší soutěže i tentokrát v Plzni vedli, a to dokonce dvakrát, přesto jim to nebylo nic platné a na bodový import znovu pomýšlet nemohli. Zažili stejný scénář jako v jarní nadstavbě.