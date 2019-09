Ani kašel a viróza v kabině, ani krysy a prasata nachystaná na Letné pro Stanciua. Trpišovský je před derby v klidu

Asi by bědoval, kdyby jeho tým dělily mezi vystoupením na evropské scéně a derby se Spartou jen tři dny, jako by tomu bylo ještě na jaře, kdy Slavia hrála „jen“ Evropskou ligu „To by asi opravdu problém byl,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský, když vyčíslil zdravotní problémy, s nimiž se jeho hráči potýkají. Kolář vyrovnávající se v Miláně před duelem s Interem se střevními potížemi, Traoré sykající bolestí, protože podvrtnutý kotník ze San Sira samo sebou bolí, Ševčík stěžující si na bolavá záda, v kabině pět pokašlávajících hráčů, které lékař raději poslal na vyšetření do nemocnice.

Komplikace před derby? Pět hráčů Slavie odjelo na vyšetření do nemocnice

„Kdybychom nastupovali ve čtvrtek k zápasu Evropské ligy a v neděli nás čekala Sparta, problém by nejspíš nastal. Jenže my hráli v Miláně už v úterý, takže do derby se dáme bohatě dohromady," nemíní Trpišovský bědovat, natož naříkat.

„Kašel a virózu si hráči přivezli z reprezentace, Takács se k nim přidal, takže teď máme paradoxně největší problém ve středové řadě, kde jsme se před odchodem Krále do Ruska naopak potýkali s největším přetlakem," nepopírá slávistický kouč, že před konfrontací s letenským rivalem bude nejvíc dumat nad tím, jak poskládat středovou řadu.

Proto vůbec neuvažuje o tom, že by z ní vynechal rumunského legionáře Stanciua. A to přesto, že mu sparťanští fanoušci slibují při nedělním návratu na Letnou peklo na zemi. Hromadně skupují plyšové krysy, hady, prasata a podobnou havěť, kterou ho míní před výkopem zahrnout a dát mu tak na vědomí, co si o něm myslí.

„Slyšel jsem, že je chtějí házet na hřiště. Jen doufám, že na trávník nevyběhnou i živá prasata," pravil tak trochu dvojsmyslně Trpišovský, aby hned dodal, že o Staciua a jeho psychické rozpoložení rozhodně obavy nemá.

„Bavili jsme se spolu na toto téma už minulý týden a on prohlásil, že hrát chce. Má toho hodně za sebou a jak ho znám, bouřlivé prostředí ho bude naopak motivovat k lepšímu výkonu," nepřipouští Trpišovský, že by snad rumunskou akvizici hrající ještě loni na podzim v dresu Sparty a slibující, že Letnou neopustí, dokud se Spartou nezíská titul, rozhodilo nepřátelské prostředí.

„Už ho znám... Nico má na hřišti svůj svět, do kterého se ponoří. Čím bouřlivější prostředí, tím lépe pro něho," neuvažoval Trpišovský vůbec o tom, že by Stanciua ze sestavy pro derby vynechal, aby ho ušetřil sparťanské zlobě a nenávisti.

„Je mi naopak jasné, že i minisouboj Kanga - Stanciu bude jedním z faktorů, který bude o výsledku derby rozhodovat. Standardní situace ale rovněž," nastiňoval, na co bude své svěřence před nedělní partií na Letné po zbývající dny připravovat.