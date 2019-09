Havel stihl jen vyrovnat. oslabený Zlín veze bod od Klokanů

Zlín začal aktivně, Bohemians držel na jejich polovině a odměnou mu byla v páté minutě branka. Domácí obránce Pokorný ztratil míč, po Fantišově centru se odražený balon dostal k Folprechtovi, jehož střelu před vápnem usměrnil Wágner tečí do protipohybu brankáře Fryštáka. Devětadvacetiletý útočník, který je v týmu do konce roku na hostování z Mladé Boleslavi, se ve druhém ligovém duelu za "Ševce" trefil poprvé.

Vršovickému celku se povedlo srovnat ve 23. minutě. Pokorného centr propadl k Vaníčkovi, který si obhodil gólmana Dostála, vyhnal se do úhlu, ale přihrál Havlovi a ten srovnal. Odchovanec "Klokanů", který je v klubu do konce podzimu na hostování z Plzně, oslavil gólově návrat do Ďolíčku.

Vedení zpátky na stranu hostů mohl strhnout Poznar, ale po Fantišově centru hlavičkoval nad. Zlínu kromě začátku vyšel i konec poločasu. Buchtův dlouhý nákop odhlavičkoval Pokorný pouze na Maška, který střelou před vápnem k tyči stanovil poločasový stav.

"Klokani" srovnali necelé čtyři minuty po změně stran. Vodhánělovu nahrávku před branku odvrátil Fantiš na Podaného a do jeho střílené přihrávky se vložil Havel, který rozhodl o dělbě bodů.

V 53. minutě vyrazil Podaného přímý kop Dostál, který si o chvíli později poradil i s Ugwuovou přízemní střelou. V 66. minutě zamířil domácí záložník Rada těsně vedle tyče. V 78. minutě fauloval Folprecht Keitu a po druhé žluté kartě pro něj zápas předčasně skončil. Rozhodčí Adámková ve čtvrtém utkání po sobě udělila červenou kartu.

Bohemians v Ďolíčku neporazili Zlín posedmé za sebou. Mužstvo trenéra Josefa Csaplára remizovalo v soutěži poprvé po 31 duelech.