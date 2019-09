Mašek po gólu v Ďolíčku divočinu nechtěl, Csaplár by si vzal Fantiše i do Realu Madrid

Prožil speciální zápas. Zlínský záložník Dominik Mašek si jako soupeř znovu zahrál na stadionu pražských Bohemians, kde strávil dva a půl roku. Návrat do Ďolíčku přitom ozdobil krásným gólem. Brankáře Fryštáka v závěru první půle nachytal chytrou střelou zpoza vápna, bujaře však neslavil. Jen povyskočil do vzduchu a radostně zaťal pěst.

„Za gól jsem byl samozřejmě rád, ale nechtěl jsem tu předvádět žádnou velkou divočinu, protože Bohemky i jejich fanoušků si vážím. Nechtěl jsem na sebe nějak upozorňovat a poštvat proti sobě lidi," vykládal 24letý fotbalista, který se s bývalými spoluhráči před utkáním příliš nehecoval. Byť je s nimi v častém kontaktu.

„Nejvíc asi s Martinem Dostálem, Danem Krchem a Davidem Bartkem. Přátelský vztah ale udržuju se všemi kluky, s nimiž jsem se tady potkal. Jsou to kamarádi," přiznal.

Zelenobílé barvy ostatně hájil ještě loni v prosinci. U Botiče se představil už v dubnu v mladoboleslavském dresu, kdy naskočil na posledních 32 minut. Tentokrát nastoupil od samého začátku a v poločase to vypadalo, že si jeho Zlín odveze z Vršovic všechny body. Měl navrch a zaslouženě vedl 2:1.

Milan Havel z Bohemians se raduje z druhého gólu proti Zlínu.

Michal Kamaryt, ČTK

„Blbě jsme ale vstoupili do druhého poločasu. Dostali jsme smolný gól. Přišla střela, která letěla snad deset metrů vedle, Milan Havel však do ní strčil nohu a trefil to," ušklíbl se šikovný středopolař. Klokani po pauze změnili rozestavení z 3-4-3 na 3-5-2 a po vyrovnání měli i další šance, navíc v 78. minutě putoval po druhé žluté kartě předčasně do kabin hostující Folprecht. Zlínští však remízu ubránili i díky ofenzivnímu záložníkovi Antonínu Fantišovi, jenž kvůli marodce netradičně nastoupil na pravém kraji čtyřčlenné obrany.

„Tonda mě potěšil. Já už to už říkal, kdybych šel trénovat do Dolní Lhoty nebo Realu Madrid, tak si ho vždycky vezmu s sebou. Je to profík schopný odehrát zápas všude. Navíc výborný kluk do kabiny. Můžu se na něj spolehnout jak lidsky, tak fotbalově," tvrdil hostující trenér Josef Csaplár, jehož svěřenci přerušili třízápasovou sérii bez bodového zisku.

„Od tohoto utkání se budeme chtít odpíchnout. V úterý hrajeme pohár ve Varnsdorfu, kde chceme postoupit, a pak doma naplno bodovat v lize proti Jablonci," dodal Mašek.