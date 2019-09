Cesta přes celou republiku bude parádní, usmíval se režisér karvinského vítězství Smrž

Karviná přehrála Příbram jednoznačně ve všem. Strůjcem jejího vítězství byl dvaadvacetiletý záložník Vojtěch Smrž. Jeden gól dal a druhý padl po jeho střele, když Ndefe dorážel do prázdné branky...

Karviná už tři zápasy v řadě bodovala, v Příbrami nikdy nevyhrála, jak cenné je tohle vítězství?

Strašně moc. Byl to klíčový zápas. Doma jsme ještě nevyhráli, víc bodů jsme získali venku, to se také cení. Vyhráli jsme ve Zlíně a teď v Příbrami, kde to je vždycky hodně těžké. Cesta vlakem přes celou republiku bude parádní, jsme maximálně spokojení.

Na Příbram jste se dobře připravili a prakticky celý zápas jste ji přehrávali...

To ano. Náš tým si pomalu sedá. Obrana funguje dobře, moc se nemění. Už třetí zápas v řadě jsme vzadu udrželi nulu. Vycházíme z poctivých výkonů odzadu. Vpředu pak hrajeme to, co už máme zažité.

Byl jste u obou gólů. Jak tyto klíčové momenty vypadaly z vašeho pohledu?

Před prvním gólem jsem přihrával Lingrovi, ten vystřelil, gólman míč vyrazil a přede mnou byla prázdná branka. Před druhým gólem kluci dobře podrželi balón, narazil jsem si ho s Ba Loulou a vypálil, gólman to vyrazil před sebe a Ndefe tam byl na správném místě a míč dorazil do sítě.

Vy jste spíš sváteční střelec, v lize jste dal zatím čtyři góly. Byl tenhle nejdůležitější?

Byl vítězný, takže jeden z nejdůležitějších. Vítězný gól jsem dal v minulé sezóně i Opavě.