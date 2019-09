Pro nás příliš kruté, protože slávistický uragán to nebyl, povzdechl si po výprasku sparťanský kouč Jílek

Kabonil se. Mračil se. Vysvětloval, proč jeho Sparta derby se Slavií nezvládla, i když právě konfrontace s obhájcem titulu mohla a měla být bodem zlomu. Zápasem, od něhož se chtěl letenský tým odrazit k lepším výkonům a hlavně výsledkům. Namísto toho přišlo další k.o. s tvrdým resumé 0:3. „To proto, že soupeř řešil rozhodující momenty lépe než my. Proto Slavia vyhrála, i když žádný uragán to nebyl,“ glosoval partii plnou sparťanské marnosti kouč Václav Jílek.

Ve dvou obranných klíčových situacích jsme to nezvládli, litoval trenér Sparty Václav Jílek

I argumenty po ruce měl... „Slavia své kvality potvrdila, běžecky silná byla, ale víc gólových situací, než my si nepřipravila. Jenže my je neřešili kvalitně. A to přitom pro Martina Haška byla před přestávkou nabízející se příležitost jednodušší než ta, kterou měl v závěru zápasu Masopust. A i Plavšič šel za stavu 0:2 na bránu zcela sám," vypočítával sparťanský kouč situace, které mohly přivodit zvrat a v nichž jeho svěřenci selhali.

„Šlo o zlomové momenty, ale my je neřešili kvalitně. Proto je podle mého pro nás výsledek krutý, i když vypadá jednoznačně," povzdechl si nad chybami v obranné fázi i bídnou střeleckou produktivitou svých hráčů, což se následně promítlo do tříbrankového výprasku.

Nad promarněnou početní převahou po vyloučení slávistického záložníka Hušbauera ale také.

„Předpokládal jsem, že budeme dávat balony rychleji od nohy, hrát přímočařeji a tlačit se víc do zakončení, jenže bohužel. Do trvalého tlaku jsme se nedostali, protože Slavia hrála i za této konstelace aktivně a kompaktně."

A právě způsob, jakým si Slavia počínala v početním oslabení, potěšil slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. Určitě stejně, jak tři body, které si jeho mužstvo z Letné odvezlo a díky nimž má před svým rivalem v tabulce už dvanáctibodový náskok.

„Výsledek je samozřejmě skvělý, protože jsme získali další tři body, a navíc nedostali gól. Hráli jsme dobře, i když jsme schopni zahrát ještě lépe a kvalitněji. K absolutní spokojenosti mi scházelo lepší řešení některých útočných akcí," netajil, že přes výhru 3:0 by chtěl od svého týmu ještě víc.

Za výkon v oslabení však složil hráčům poklonu.

„Najednou nám vypadl ze sestavy důležitý hráč, za kterého jsme neměli typologicky podobnou náhradu, ale mužstvo zareagovalo skvěle," glosoval Trpišovský počínání svých svěřenců po vyloučení Hušbauera v 66. minutě.

"Nepustili jsme Spartu do náporu, natož šance, dohráli jsme zápas jako velké mužstvo," složil jim absolutorium.