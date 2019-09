Prohra v derby jde za mnou, nedovedl Frýdek vysvětlit dětinskou chybu a penaltu, kterou zavinil

Výmluvy nehledal. Věděl, že šlo o zkrat, který ovlivnil další průběh derby se Slavií. Výsledek také, to se ví. „Moje dětinská chyba,“ přiznával sparťanský kapitán Martin Frýdek, že jeho úlet přišel letenský tým hodně draho. „To, co jsem předvedl, by se stávat nemělo,“ sám nedovedl pochopit, proč skosil slávistu Součka v šestnáctce, i když musel tušit, že míč je až příliš daleko, než aby na něj dosáhl. Zákonitě proto místo balonu trefil Součka, který nařízený pokutový kop proměnil a zavelel k cestě za výhrou 3:0.