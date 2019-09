Benešův návrat do Jablonce? Nervozita, neuznaný gól a bod. Byl to zvláštní pocit, prozradil olomoucký stoper

Comeback do důvěrně známého prostředí se na něm v úvodu partie podepsal. „Asi to bylo podle prvních minut i vidět, že to bylo pro mě těžký," přiznal stoper Olomouce, jenž v zelenobílém dres odmakal celkem 176 zápasů.

„Samozřejmě jsem se na to snažil nemyslet, ale určitá nervozita se na mně na začátku podepsala. Vlastně až do prvního gólu. Ale potom se to už zvedlo a naštěstí to dopadlo dobře. Fanoušci v kotli mě hezky přivítali, jsem za to rád," poděkoval jabloneckým příznivcům.

„Vzpomínky se mi vracely, už když jsme přijížděli na stadion. Měl jsem zvláštní pocit, strávil jsem tady skoro půlku fotbalové kariéry," svěřil se.

Proti Severočechům Beneš nastoupil poprvé po návratu do české ligy už letos na jaře, a dokonce jim vstřelil gól. Trefil se i tentokrát, když gólman Vlastimil Hrubý v 58. minutě vykopával míč, trefil Benešova záda a míč se odrazil za brankovou čáru. Sudí Emanuel Marek gól po konzultaci s videorozhodčím kvůli nedovolenému bránění neuznal.

„Šel jsem od Vlasty, když jsem viděl, že bude vykopávat, aby zrychlil hru. Snažil jsem se ho rozhodit, aby nedal přesný výkop. Pak jsem jen naskočil zády k němu, trefil mě, ani jsem nevěděl, jak to skončilo v brance... A rozhodčí to posoudil takhle," popsal málo vídanou situaci Beneš.

Pohled Vlastimila Hrubého, bývalého Benešova spoluhráče v Jablonci? „Podle mě to rozhodčí posoudil správně. Nemám v úmyslu hráče trefit. Běžím, ještě se mu vyhýbám a on kopíruje můj pohyb. Pak se zastaví a vyskočí. Za mě je to bránění ve hře," konstatoval Hrubý. Jablonecká série domácích výher se zastavila na čísle jedenáct.

S parťáky sice Beneš inkasoval už v 19. minutě gólem Vladimira Jovoviče, stejný hráč však vlastní brankou vrátil nerozhodný stav. Pak se prosadil i Martin Doležal, ale nerozhodný výsledek šest minut před koncem vystřelil střídající Václav Pilař.