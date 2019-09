Proč neplatil kuriozní gól Olomouce? Látal se hodně čertil, sudí dal vysvětlení

Kuriozní a málo vídaný moment, který olomoucký trenér Radoslav Látal rozdýchával dlouho. A mnozí si poté museli oprašovat fotbalová pravidla. Sigma se v Jablonci dostala za stavu 1:1 do vedení, jenže sudí Emanuel Marek branku odvolal. „Ten gól bych určitě uznal, přišlo mi to spíše jako chyba gólmana,“ říkal po utkání Václav Pilař, který v závěru vyrovnal na konečných 2:2.

Co se tedy v 58. minutě stalo? Gólman Vlastimil Hrubý lapil do náruče přímý volný kop Šimona Falty a snažil se rychle rozehrát. Jenže hostující kapitán Vít Beneš mu stínoval. Při výkopu vyskočil a Hrubý trefil Benešova záda. Od nich se míč odrazil a dokutálel za brankovou čáru. Hlavní rozhodčí však příliš neváhal: Branka neplatí, nedovolené bránění!

„Hráč Vít Beneš bránil brankáři v rozehrání míče. V pravidlech se nemluví o vzdálenosti, ale je tam aktivní pohyb, kdy jde Beneš nejprve od míče a poté vyskočí proti rozehrávce brankáře. To jsem vyhodnotil jako aktivní, což bylo důležité, toto udělat nesmí," vysvětloval po dohrávce 10. kola rozhodčí Emanuel Marek. Jinými slovy, pokud by hostující stoper jen stál a nevyskočil, branka by platila.

„Byli jsme tam pak trochu zlí, ale přišlo mi divné, že se to vůbec neprojednávalo pomocí videa. Všude se zkoumají detaily a najednou se písklo a hrálo se dál. Jestli to byl gól nebo ne, nemohu posoudit," okomentoval situaci temperamentní kouč hostů Radoslav Látal, jenž se poté hodně čertil.

Emanuel Marek však situaci s videorozhodčím přes sluchátka projednal, byť se nakonec rozhodl sám. Pravidlo o bránění brankáři v rozehrání míče doslova říká, že „ho porušuje hráč, který aktivně překáží soupeřovu brankáři, aby se zbavil míče, nebo se snaží hrát míčem, který si brankář nadhodil, aby ho mohl vykopnout. Jestliže například hráč poskakuje nebo pobíhá před brankářem, a tím ho nutí, aby držel míč v rukou déle, než dovolují pravidla, porušuje pravidlo. Za porušení pravidla se nepovažuje, jestliže se hráč před brankáře pouze postaví, brankář má totiž možnost míč vyhodit".

Zleva Šimon Falta z Olomouce a Jan Sýkora z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Předmětem sporu tedy může být vzdálenost bránícího hráče od gólmana. Vyhodnocení závisí na arbitrovi. „Podle mě to rozhodčí posoudil správně podle pravidel. Nemám v úmyslu hráče trefit. Běžím, ještě se mu vyhýbám a on kopíruje můj pohyb. Pak se zastaví a vyskočí. Za mě je to bránění ve hře," konstatoval Hrubý.

Pohled druhého z aktérů? „Šel jsem od Vlasty, když jsem viděl, že bude vykopávat a zrychlovat hru. Snažil jsem se ho rozhodit, aby nedal přesný výkop. Pak jsem jen naskočil zády k němu, trefil mě a ani jsem neviděl, jak to skončilo v brance... A rozhodčí to posoudil takhle," popsal Beneš.

Gól neplatil. Do vedení se sice následně dostal Jablonec, ale Sigma dokázala šest minut před koncem srovnat a na Střelnici remizovala 2:2.