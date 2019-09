Nejsme tak přímočaří a rychlí jako v minulé sezoně, říká trenér Hašek o podzimu Bohemky

Máte vysvětlení pro to, že se vašemu týmu venku výsledkově nedaří?

Fakt, že nám to na půdě soupeře zatím nevychází, má společného jmenovatele. Doháníme za pochodu resty. Zapracováváme nové hráče, nebo hráče, kteří nebyli připravení, jsou po zranění a tak dále. Nejsme tak přímočaří a rychlí jako v minulé sezoně. Pociťujeme absenci Rudy Reitera, který byl mimořádně rychlý, což prokázal při jarním utkání právě v Teplicích. Vzpomínám si, že byl tady u čtyř šancí, které svým pohybem vytvořil.

V čem vidíte hlavní herní neduhy Klokanů?

Hráči přicházejí do klubu v různém stavu. A ten proces, abychom je dostali do top kondice, stále trvá. V této fázi ještě nejsme. Doma se nám daří s pomocí fanoušků bodovat, venku jsme méně úspěšní. V Teplicích jsme do určité doby předvedli nadějný výkon, ale pak jsme odpadli. Věřím, že pokud budeme mít k dispozici všechny hráče, tak body přijdou. Asi jich neuděláme venku tolik jako loni, kdy jsme tam často uspěli, ale doma ztráceli. Teď je to obráceně. V Teplicích jsme měli šanci dostat se v tabulce pravdy na nulu, což jsme nevyužili.

Tomáš Kučera z Teplic (vlevo) v souboji s Janem Vodhánělem z Bohemians během pátečního utkání.

Ondřej Hájek, ČTK

Co tedy rozhodlo o vaší prohře v Teplicích?

Soupeř vyřešil svou gólovou situaci velmi kvalitně, v rychlosti a v plném běhu. Vzhledem k průběhu, když ho vezmu jako celek, jsme ale neměli prohrát, přesto ze zápasu odcházíme poraženi. Naše odpadnutí přišlo zhruba kolem šedesáté minuty.

Jak to vypadá s některými marody a chybějícími hráči?

Ve středu pole postrádáme několik kluků. Vacek si natáhl sval, Hronek má zraněné koleno. A to nemluvím o Ljovinovi, který stojí už dva měsíce. Útočník Puškáč hrál letos první ligový zápas, když léčil zlomený prst z prvního přípravného utkání. Vodháněl prodělal lehkou virózu, dva dny nebyl na tréninku a v Teplicích mu došly síly dříve, než by mu případně došly za normálních okolností.

Zleva Jakub Rada z Bohemians a Igor Paradin z Teplic během pátečního zápasu Fortuna ligy.

Ondřej Hájek, ČTK

Co z toho pro vás vyplývá?

Dokud nebudeme mít čtrnáct perfektně připravených hráčů nejlépe na celých devadesát minut, nemůžeme počítat, že budeme dělat body jako stroj. Obzvlášť když neproměníme šance.