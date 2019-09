Frustrující porážka, stýská si po domácím nezdaru s Jabloncem útočník Zlína Poznar

Co se vám honí hlavou po prohře v zápase, v němž jste měli většinou výrazně navrch?

Je to frustrující porážka. Vynutili jsme si velkou převahu, přitlačili jsme Jablonecké ke zdi. Měli to s námi hodně těžké, ale bohužel nebereme žádné body.

Co chybělo, abyste nápor zúročili?

Těch závarů v soupeřově šestnáctce bylo strašně moc. Někdy chyběl lepší náběh, jindy jsme se nesešli s centrem. Věděli jsme, že máme z posledních sezon s Jabloncem mimořádně nelichotivou bilanci a chtěli jsme ji konečně prolomit. Snažili jsme se za tím jít hodně důsledně, avšak kýžený gól jsme bohužel nevstřelili. V řadě situací se drželo hostů obrovské štěstí.

Trenér Zlína Josef Csaplár během utkání s Jabloncem

Dalibor Glück, ČTK

Začínáte si připouštět, že vás čeká boj o záchranu?

To si vůbec připustit nechci. Je ale samozřejmě špatné, že body na našem kontě nepřibývají. Má to negativní dopad na naši psychiku. Štve mě, že jsme natáhli sérii domácích porážek na tři. Pořád máme ale na podzim ještě dost zápasů před sebou, abychom se posunuli v tabulce o něco výš. Uznávám, že deset bodů z jedenácti kol je žalostně málo.

Na jaře jste se chytli vítězstvím v Ostravě nad Baníkem. Zřejmě byste to rádi v příštím ligovém kole zopakovali...

Je to tak. Kéž by to vyšlo. V minulé sezoně se nám tam podařilo šňůru porážek ukončit a teď uděláme všechno pro to, aby se nám to povedlo znovu. V Ostravě nás čeká bouřlivé prostředí a hodně kvalitní soupeř, ale my se porveme ze všech sil o body. Snad už se na nás štěstíčko usměje.