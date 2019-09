Matoušek zarmoutil gólem Csaplára. Jsem mu vděčný, ale teď dělám maximum pro Jablonec, vzkazuje

Zařídil jste vašemu mužstvu výhru 1:0 a tři body. Jak jste viděl klíčový okamžik zápasu?

Pronikl jsem po levé straně a s pomocí teče jednoho ze zlínských hráčů se mi povedlo propálit míč do sítě. Měl jsem při tom trochu štěstí, ale takové góly ve fotbale padají poměrně často. A já jsem za něj hrozně rád.

Váš herní projev ale nebyl nejlepší. Souhlasíte?

Ano. Zlíňané měli herně navrch. My jsme ovšem uspěli díky enormní bojovnosti. Absolutně nic jsme nevypustili. Moc mě těší, že jsme náročné střetnutí zvládli. Výhry si hrozně považuju.

Zarmoutil jste ale kouče Zlína Csaplára, který vás v minulosti vedl v Příbrami...

To mě mrzí. (úsměv). Panu Csaplárovi vděčím za to, kde momentálně v kariéře jsem. Jenže teď hraju za Jablonec, a tak dělám maximum pro jeho úspěch. Takže z vítězné branky mám radost nejen za sebe, ale i za celý tým.

Nepřemlouval vás před sezonou, abyste šel hostovat do Zlína?

Volal mi, řešili jsme to i se Slavií. Nakonec ale zůstalo u mého hostování v Jablonci.

Trenér Zlína Josef Csaplár během utkání s Jabloncem

Dalibor Glück, ČTK

Proč jste šel už čtvrthodinu po pauze ze hřiště?

Zlíňané se snažili prosadit především vysokými nákopy, a tak se to trenér Rada snažil eliminovat tím, že poslal na hřiště vysoké fotbalisty. Střídal jsem tudíž hlavně z taktických důvodů.

Berete vítězství ve Zlíně také jako určitou satisfakci za předchozí duel s Olomoucí, v němž jste doma těsně před koncem inkasovali vyrovnávací gól?

Přesně tak. Cestovali jsme na Moravu se záměrem vzít si ztracené body zpátky, což se nám naštěstí povedlo. Zatímco v zápase s Olomoucí jsme byli lepší a o dva bodíky jsme na poslední chvíli přišli, v utkání se Zlínem jsme byli naopak horším mužstvem, avšak paradoxně si odvážíme všechny tři.

Jakub Považanec (vlevo) z Jablonce v souboji se Zdeňkem Folprechtem ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Takže během dlouhé cesty domů bude v jabloneckém autobuse veselo?

To ano. Ale slavit se rozhodně nic nebude. Hned v neděli ráno se zase sejdeme na tréninku, protože nás už v úterý čeká pohárový duel s Brnem. Takže hned po příjezdu do Jablonce budeme spěchat do postele.