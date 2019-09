Slávistické penaltové déjà vu! Katastrofa, jak dohráváme zápasy, zlobí se na sebe červenobílí

„Otáčel jsem se, viděl jsem centr, a pak, jak Zelí (Zelený) naskočil na Křapku. Trefil ho loktem, jasná pentle. Podruhé v sezoně je na nás penalta v poslední minutě. Je katastrofa, že takhle dohráváme závěry zápasů. Pořádně jsem si oddechl, když ji Muris nedal," uvedl obránce Vladimír Coufal.

Co přesně se v závěru sobotního utkání odehrálo? Boleslav poslala do šestnáctky soupeře poslední centr, po souboji se střídajícím Zeleným upadl hostující Křapka. Ležel na zemi, držel se za hlavu. Hlavní arbitr Marek nechal pokračovat ve hře, slávisté pelášili do brejku, který utnul odkopem brankář Stejskal. Vzápětí vstoupil na scénu videorozhodčí, sudí posléze situaci zhlédl na monitoru. Po chvíli ukázal na penaltový puntík.

Muris Mešanovič z Mladé Boleslavi a jeho neproměněná penalta v nastaveném čase utkání proti Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Slávisté měli déjà vu. Navlas stejné situaci čelili na konci července proti Olomouci. Gólman Ondřej Kolář ale branku pod tribunou Sever znovu začaroval. Tehdy trefil Houska tyč, Mešanovič nyní přestřelil.

„Jsem sice rád, že nám to tam teď nepadá. Ale o góly si koledujeme," zlobil se Kolář. Nejen on počítal, že si míč vezme buď boleslavský kapitán Matějovský nebo záložník Budínský. K překvapení všech v Edenu se ale k pokutovému kopu postavil Mešanovič.

Muž, který v uplynulých sezonách pomohl vrátit Slavii zpátky na výsluní, získal s ní dva mistrovské tituly. Na návrat do Edenu se těšil, fanoušci před i během utkání vyvolávali jeho jméno. V závěru nastavení mohl bývalý klub, který nosí v srdci, připravit o dva body. Jenže selhal.

„Muris ukázal, že je velký hráč, že se nebojí. V takové chvíli jít na penaltu... Věřil si, neproměnil, jsme rádi. Pro něj to byl těžký moment, asi se z něj bude nějakou dobu oklepávat," uvedl Kolář.

Vlevo Muris Mešanovič z Boleslavi po neproměněné penaltě v poslední minutě utkání. Copak mu asi říkal slávista Josef Hušbauer?

Michal Kamaryt, ČTK

Byť byl pochopitelně zklamný, mladoboleslavský kouč Jozef Weber Mešanovičovi nic nevyčítal. Prý figuroval s Budínským mezi určenými muži. „Odvolat od penalty Murise, který nám z penalty rozhodl zápas se Spartou, mě ani nenapadlo," prohlásil Weber. Pro Mešanoviče šlo ale vzhledem k červenobílé minulosti o psychicky náročnou situaci, kterou nakonec nezvládl.

„Je mu třicet, musí to vyhodnotit on. Neřekl mi, že se necítí. Zažil jsem spoustu zápasů, kdy by se hráči v uvozovkách chtěli pomstít, Muris z Edenu neodcházel zrovna v nejlepším. Teď je to na debatu, samozřejmě," připustil Weber.

Peter Olayinka ze Slavie Praha se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Mešanovič doposud všechny pokutové proměnil, včetně ve Weberem zmiňovaném duelu se Spartou. Když se bosenský útočník rozbíhal, byla v trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovském malá dušička.

„Muris dává penalty často do šibenice. Náš trenér gólmanů říká, že právě tam mají kluci mířit, takové střely se nedají chytit. Že nedal, k tomu přispěli i naši fanoušci. Možná kdyby nebyla taková atmosféra, gól by třeba padnul," pronesl Trpišovský.