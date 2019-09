Žídek zavinil penaltu a přihrál na gól. Ještě jsem chtěl branku dát, svěřoval se kapitán Opavy

Roztodivný zápas prožil v 11. kole Fortuna ligy na hřišti Karviné opavský kapitán Jan Žídek. Především v začátcích obou poločasů byl hodně vidět. V 7. minutě utkání poslal ve vlastní šestnáctce k zemi útočníka Karviné Petráně a domácí kapitán Rundič z penalty přivedl domácí družinu do vedení. Po změně stran obránce Opavy svůj kiks smazal, když naopak v karvinském brankovém území našel vystřídavšího Martina Suse, který pohodlně srovnal na konečných 1:1. „Ještě jsem čekal, že dám gól, ať to mám se vším všudy. To ale nevyšlo," ulevil si Žídek.

Penalta byla správně nařízená?

Nebudu se vytáčet. Petráň tam byl o chvíli dříve, narazil do mě, takže to asi penalta byla.

Co to s vámi udělalo?

Už nejsem mladý kluk, hned to hodím za hlavu a snažím se si myslet, že je to pořád 0:0. Bylo to v 5. minutě, mohlo se toho stát ještě spousta. Nemělo smysl na to myslet.

Brankář Opavy Vilém Fendrich chytá střelu Stevena Petkova z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Byl jste u vyrovnávací branky Martina Suse. Takže se to povedlo?

Snažil jsem se dál podporovat útok a nahrál na gól. Jeli jsme sem bodovat. To se nám podařilo, takže jsme spokojeni. První poločas nám nevyšel, ale o přestávce nebyl v kabině žádný kravál. Jen jsme si řekli, se musíme zlepšit a dostat do zápasu to, co děláme na tréninku. Dneska už tam ty náznaky byly a v tom musíme pokračovat.

Karviná v úplném závěru utkání nastřelila břevno. Jak vám v tu chvíli bylo?

Hodně mi zatrnulo. V 90. minutě se to tam vyvalilo Hanouskovi přímo na nohu. Naštěstí trefil jen břevno. To byla velká úleva.

Jak se změnila v Opavě atmosféra poté, co skončil trenér Ivan Kopecký?

Je to vždy nějaký impuls. Všichni hráči chtějí ukázat, že do té základní sestavy patří. Výhoda Pepy (Dvorníka) je, že ještě nedávno hrál, takže zná pocity, jaké máme my v tréninku. Ví, jaké to je, když jsme unaveni. Zná to, to je výhoda, tréninky měly hlavu a patu.

Sportovní manažer Opavy Alois Grussmann, který po odvolání kouče Ivana Kopeckého tým dočasně vede společně s asistentem Josefem Dvorníkem.

Petr Sznapka, ČTK

Takže Dvorník vede přípravu a tréninky?

Ano, Lojza (Alois Grussmann, pozn. red.) na trénincích také byl, ale nechává to hlavně na Pepovi a spíše mu jen radí zpovzdálí.

Vyznává Dvorník ofenzivnější fotbal, než Kopecký?

Musím říct, že i když hrával stopera, tak vyznává ofenzivní styl, což se nám líbí. Myslím si, že do toho vstoupil dobře a může to být úspěšné.