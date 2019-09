Obrovsky frustrující, když se porážíme sami, přiznal Trávník a utěšoval nešťastníka Lischku

Byl první, kdo Davida Lischku po hrůzném kiksu v plzeňském šlágru konejšil, utěšoval a povzbuzoval. Hrávali spolu v Jablonci, teď společně oblékají sparťanský dres, takže k sobě mají zákonitě blíž. „Bylo to pro něho obrovsky těžké. Po všem, co si prožil, se na hřiště hrozně těšil,“ svěřoval se Michal Trávník po utkání, že se dokázal vcítit do spoluhráčova rozpoložení.