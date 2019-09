Tři góly za devět minut. Strašidelný začátek, zoufal si obránce Příbrami Nový

Přesněji, ostravští fotbalisté dali góly dva. Třetí si dezorientovaný příbramský obránce Tregler vstřelil sám. Příbram v Ostravě prohrála 0:3 a ukončila září s bilancí čtyř ligových proher a s hrůzostrašným skóre 1:13! „K tomu se snad ani nedá nic říct. Naprosto strašidelný začátek, ještě tady v Ostravě, kde se s tím už takřka nedá nic dělat," zoufal si příbramský levý obránce Martin Nový.

Proč Příbram vstoupila do utkání tak špatně vysvětlit neuměl. „Takhle po zápase to nedokážu říct. Asi malej důraz ve vápně. První dva góly byly po standardkách, to musíme na začátku zvládat. Pokaždé, když jdeme do zápasu, tak si říkáme, že to už venku jednou musí vyjít. Ale zase ne... Tak snad příště," soukal ze sebe Nový.

Příbramská taktika se začala hroutit hned po první standardce a gólu Roberta Hrubého po 83. vteřinách hry. V šesté minutě po další standardní situaci navýšil vedení Diop a potřetí lovil bezmocný brankář Kočí míč ze sítě přesně po osmi a půl minutách utkání, kdy sice nejprve zneškodnil Diopovu šanci, obránce Tregler mu ale vzápětí nedal šanci a poslal míč nechytatelně k tyči.

„Po třetím gólu bylo rozhodnuto. Hráči, kteří měli jasně určeno, kde mají při standardkách stát, svou osobní zodpovědnost nezvládli a bylo po zápase. Zatímco dopředu nějakou kvalitu máme, v obranné čtveřici máme velký problém," láteřil trenér Příbrami Roman Nádvorník.