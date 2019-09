Nastoupil se zraněním, zařídil tři góly. Taťka říká, že dokud mi nevisí noha na kůži, musím hrát, usmíval se Potočný

„Hrálo se mi dobře. A to mě tahal zaďák, takže jsem nemohl pořádně kopat... Jsem tak hodně rád za tu nahrávku z rohu. Pak jsem už poprosil trenéra, aby mě vystřídal, protože jsem to už trochu cítil. Jsem fakt rád, že jsme to zvládli," usmíval se Roman Potočný, jehož v 77. minutě nahradil Jakub Pešek.

Drobné zranění jako by ho však vůbec nelimitovalo. Ve 23. minutě nejprve nejlepší střelec Liberce vyrovnal na 2:2. Po přestávce nahrál na vítězný zásah Petara Musy z rohového kopu. A pojistku přidal Kamso Mara z pokutového kopu po faulu Jiřího Kladrubského na něj. Navíc v 51. minutě po jeho střele vykopával Tomáš Sivok míč z brankové čáry.

„Neříkám, že mě zranění nelimitovalo, ale způsob hry Budějovic vyhovoval nejen mně, ale celému mančaftu. Chtěli s námi hrát fotbal a myslím, že to byla i jejich chyba, protože my jsme hodně fotbalový mančaft," pověděl.

A proč se nepostavil k penaltě? „Kamil mě poprosil, jestli bych mu ji nepřenechal, protože to potřeboval, byl hlavou trochu dole... Nejsem hamoun. I když neříkám, že mi to v první chvíli trochu nevadilo. Ale věřil jsem mu," prozradil Potočný.

Sval ho začal škádlit ve středu minulý týden při zápase domácího poháru proti Prostějovu, který Severočeši vyhráli 3:1. „Taťka mi vždy říká, že dokud mi nevisí noha na kůži, tak musím hrát. Nejsem takový, abych si chodil někam stěžovat, že nemůžu hrát. Jsem v Liberci tři roky a ještě jsem nebyl zraněný, odtrénoval jsem sto procent a toho se snažím držet. V tomhle jsem poctivý," poznamenal Potočný, který si v této sezoně připsal v nejvyšší soutěži už pátý zásah.

Střelec úvodní branky Alexandru Baluta z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Byl tam skvělý balon od Maliny (Malinský). Máme zavírat zadní tyč, byl jsem tam a snažil se to dát hlavou do protipohybu gólmana a naštěstí to tam spadlo," popsal svůj další zásah.

Liberec se do vedení dostal už v sedmé minutě, kdy otevřel skóre Alexandru Baluta, jenže během 75 vteřin pak dvakrát inkasoval. „Začali jsme skvěle, ale pak jsme měli šílenou pětiminutovku. Asi nikdo z nás nevěřil, co se děje. Naštěstí jsme ještě do pauzy stihli vyrovnat. Druhý poločas už byl v naší režii. Pro diváky to bylo super utkání," uzavřel muž zápasu.