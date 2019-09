Tři nula v deváté minutě? Bral bych to častěji, usmíval se záložník Baníku Hrubý

Gólem v 83. vteřině utkání proti Příbrami položil záložník Robert Hrubý dostatečně pevný základ pro šestou sezonní výhru Baníku. Ostrava vyhrála 3:0, když všechny tři góly vměstnala do prvních devíti minut utkání. Po Hrubém se v 6. minutě trefil Diop a třetí gól vstřelil do vlastní sítě v čase 8.30 obránce Příbrami Tregler. „Tři nula v nějaké dvanácté minutě...Deváté dokonce? Tak to jsem ještě nezažil. Bral bych to častěji, hraje se pak hned lépe,“ usmíval se Robert Hrubý.

Usnadnila vám Příbram vstup do utkání, nebo jste byli tak hladoví?

To se někdy takhle sejde, že vám tam spadne každá šance a pak už se utkání dá se říct jen tak nějak dohrává. I když Příbram nám tam ve druhém poločase trošku zahrozila. Jsem ale rád, že jsme si to pohlídali a neinkasovali jsme.

Polevili jste za stavu 3:0?

Určitě ne, ale už to vnímáte jinak. Chcete si to udržet, nedostat gól, zbytečně se nikam nehrnete. Už hrajete trošku jinačí styl, než když je to 0:0 nebo 1:0.

Jak se stalo, že jste zakončoval hlavou? Moc gólů hlavou nedáváte?

Byla to trošku improvizace, ale centr Jirky Fleišmana byl famózní. Stačilo jenom nastavit hlavu, nebylo to pro mě už moc těžké.

Hrál jste na pozici, která obvykle patří defenzivnímu štítu Jánošovi. Jak jste se tam cítil?

Samozřejmě to není úplně moje pozice, ale nevadí mi tam hrát. Snažil jsem se hlídat ten střed pole. Oni tam měli tři hráče, my to hráli ve dvou, a ještě tam zabíhali jejich krajní hráči, takže to určitě nebylo lehké. Ale kluci nám pomáhali. Zvládli jsme to dobře a naši stopeři si to dirigovali.

Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

V úvodu sezony jste doma prohrávali a venku vítězili. Teď se to otočilo?

Je důležité získávat hlavně ty body doma, ale už musíme zabrat i venku, aby to nebylo furt na střídačku. Máme to v hlavách, ale teď potřebujeme zvládnout ještě domácí zápas proti Zlínu. Pak jedeme do Plzně, kde to bude těžké, ale pojedeme tam s tím získat nějaké body.

Z děkovačky jste se vrátil bez dresu. Ale asi jste ho nemusel odevzdat naštvaným fanouškům, jako Sparťané, viďte?

To ne, samozřejmě. Je to jiná situace. Ale situace, v níž je Sparta, je strašně nepříjemná, nepřeji to nikomu. Taky jsme to tady zažili. Dokážu proto odhadnout, jak na tom kluci ve Spartě teď musejí být.

Komu jste svůj dres dal?

Jednomu malému klučinovi.

Baník dnes získal tisící bod v nejvyšší soutěži a potřeboval na to 767 zápasů, víte o tom?

Snad nám to přinese štěstí, a ta druhá tisícovka bude rychlejší. Je to krásný milník.