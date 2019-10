Sparta na Letné postaví hotel, jižní tribunu rekonstruovat nebude

Sparťanské fotbalové fanoušky hodně pozlobil nápad vedení klubu, který počítal s rekonstrukcí jižní tribuny stadionu. Teď je jasno, jak to s úpravami v areálu letenského klubu bude. Klub vše zveřejnil na svých oficiálních internetových stránkách. Jisté je, že Sparta na Letné zruší tréninkové hřiště vedle stadionu a postaví na jeho místě hotelový komplex. Klub naopak odložil zamýšlenou rekonstrukci jižní tribuny v Generali Areně.

V říjnu na Letné začnou přípravné a následně i stavební práce. Hotel by měl být uveden do plného provozu v roce 2023. Fotbalisté Sparty budou k přípravě na zápasy využívat své tréninkové centrum na Strahově. To bude v příštím roce částečně modernizováno a v novém patře budovy vznikne zázemí hlavně pro A-tým.

Během letošního února se na internetu objevily kontroverzní snímky návrhů nové podoby stadionu na Letné, kde velkou část jižní tribuny tvořily administrativní budovy. Ty se měly nacházet i na tradičním místě „kotle“ pro tvrdé jádro sparťanských fanoušků, což se nelíbilo mnoha diskutujícím. Kritizován byl také jeden ze spojovacích sloupů za brankou uprostřed tribuny.

Fanoušci Sparty Praha během utkání s Příbramí.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta už tehdy uvedla, že nejde o schválené finální návrhy a vyhotovenou studii projednává. Pražský klub se nyní rozhodl projekt přestavby dál nerozvíjet. I kvůli snížení komfortu fanoušků, nutnosti přesunutí kotle nebo příliš vysoké finanční náročnosti.

„Téma přeměny jižní části stadionu není na stole. Pokud bychom takto výrazným způsobem zasahovali do prostor pro fanoušky, určitě bychom s nimi takovou problematiku v budoucnu řešili. V případě této studie jsme hledali cesty, jak přinést do klubu finanční prostředky jiným způsobem než ze sponzoringu anebo dotací ze strany majitele,“ řekl generální ředitel Sparty František Čupr.

Projekt výstavby hotelového komplexu není součástí rozpočtu AC Sparta Praha fotbal, a. s., a jeho financování nemá negativní účinek na ekonomickou bilanci klubu. Naopak významný pozitivní vliv i s ohledem na pravidla UEFA Financial Fair Play měl prodej pozemků a jejich uvolnění pro developerský projekt.

Měnit se bude i Strahov

Vedení klubu dospělo k rozhodnutí modernizovat a rozšířit infrastrukturu na Strahově. V první části roku 2020 bude podle aktuálních předpokladů zahájena přístavba nového patra, budova v tréninkovém centru bude zvýšena o jedno podlaží.

V těchto prostorách vznikne nové zázemí zejména pro A-tým. Ten tak po dokončení rekonstrukce bude mít k dispozici moderní zázemí na úrovní vyspělých evropských klubů. Do dokončení rekonstrukce bude „áčko“ využívat funkční prostory, které byly renovovány a přizpůsobeny režimu A-týmu už v období před dvěma lety.

Dominik Plechatý ze Sparty Praha a Maione Carlo z Vltavínu během přípravného utkání v tréninkovém centru na Strahově.

Vlastimil Vacek, Právo

Provoz strahovského areálu bude v době výstavby omezen, nicméně vybrané mládežnické týmy budou pokračovat v tréninkovém a zápasovém režimu i po dobu rekonstrukce v areálu tréninkového centra. To se týká například B-mužstva, které bude nadále trénovat a hrát své zápasy na Strahově (v případě účasti v ČFL, pro druhou ligu by klub hledal jinou variantu).