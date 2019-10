Hrobaři Sparty, proberte se! Rozlícený Franz Straka se vrací na Letnou

Sparta proti Karviné, zdánlivě běžný duel fotbalové ligy. Nenechte se však mýlit. Emocí ho provází víc než dost. Letenští fanoušci, kteří porážkami v derby a v Plzni dostali další ťafky, chystají protest proti majiteli klubu Křetínskému. Na lavičku soupeře navíc znovu usedne kouč Straka, který po debaklu od Slavie svolával všechny sparťany do boje. Rozlícený Franz svůj bývalý klub na jaře s Karvinou na Letné senzačně porazil 3:1...

Vyhazov z Letné dodnes nestrávil. Další hladká porážka v derby mu pak hnula žlučí. Sparta je dnes všem pro smích, a tak František Straka vyzval na Facebooku všechny pravé sparťany, aby si současnou situaci nenechali líbit.

„Volám všechny sparťany do boje. Takhle to dál nejde! Nemáte srdce, nadšení, co pro vás znamená fanoušek, který miluje náš klub? A je opravdu náš? Kde jsou naše legendy? Siegl, Novotný, Lokvenc, Hašek, Berger. Škoda mluvit, realita je tristní a nikam nevede," uvedl populární Franz svůj emotivní příspěvek.

František Straka ještě jako trenér Sparty.

„Hrobaři Sparty, proberte se! Pane Křetínský, i když jsem pro vás póvl, který vás dovedl do Ligy mistrů a měli jsme po podzimu devět bodů náskok na druhý Liberec, vyhodil jste mě a já do dneška nevím proč," poukázal Straka na konec roku 2004, kdy byl vyhozen a nahradil ho trenér Jaroslav Hřebík.

„Bohužel je za tím úplně někdo jiný, který nás nenávidí a je u vás ve Spartě. A hraje si na věčného sparťana," vzkázal Křetínskému a měl na mysli právě ředitele akademie Hřebíka, s jehož fotbalovými názory se majitel ztotožňuje.

Nedlouho po peprném vzkazu tedy Franz dorazí znovu na Letnou. Navíc když senzační dubnová výhra jeho chlapců je stále živá.

„Na Spartě jsem strávil devět úspěšných let. Nostalgie při příjezdu na stadion je vždy obrovská. Je moc příjemné se vracet a potkat se s plno známými a kamarády. Sparta byla, je a vždy bude největší český klub," hlásí Straka.

František Straka a Ondřej Lingr oslavují jarní vítězství Karviné 3:1 na Spartě.

Čeká úplně jiný zápas než na jaře.

„Oba týmy mají jiné kádry, Sparta navíc jiného trenéra. Pro ni je povinnost vyhrát a pro nás je zápas velkou výzvou. Sparta je pod neskutečným tlakem, nedaří se jí výsledkově a utkání bude chtít stoprocentně zvládnout. Důležitý bude začátek utkání. Musíme Spartu eliminovat, nepustit ji do hry. Čím déle budeme držet nulu, tím větší šanci budeme mít," uvědomuje si kouč Karviné.

Výsledky jsou pro Spartu nutné

Sparta má za chování fanoušků během derby se Slavií uzavřené sektory pro kotel. Disciplinárka proměnila podmínku v trest a klub rozhodl, že proti předchozím případům nebude na zápas s Karvinou poskytovat náhradní vstupenky těm, kteří mají permanentky do uzavřených sektorů.

„Musíme teď opravdu zabrat. Cítíme z mužstva obrovské odhodlání. Je potěšující, jakým způsobem teď kluci pracují, cítíme z nich obrovskou sílu. Nic jiného, než vítězství nebereme," slibuje asistent trenéra Jiří Saňák.

„Pro nás i našim fanouškům musíme ukázat sílu, kterou máme. Potřebujeme udělat nějakou výsledkovou šňůru, pro Spartu je nutná," dodává.

