Straka vyhecoval Spartu k nejvyšší výhře, pak vzpomínal na Ježka

Jako by vydráždil hada bosou nohou. Trenér František Straka se po derby rázně opřel do současných poměrů ve fotbalové Spartě. A když teď na stadion svého milovaného klubu přijel s Karvinou, dočkal se porážky 0:4, která pro Letenské znamená jejich nejvyšší podzimní vítězství. „Sparta ukázala, že je kvalitní, když se nastartuje,“ uznává kouč, který v dubnu se svým týmem na Letné nečekaně triumfoval výhrou 3:1.

Kdo ví, jestli své ostré kritiky trochu nezalitoval. Jako by Spartu nahecoval tak, že její reakci odskákala právě Karviná.

„Nahecoval, nenahecoval... Sparta vyhrála zaslouženě, dala nám lekci z efektivity," přemítá František Straka.

Domácí ujišťují, že měli po porážkách se Slavií a Plzní svých starostí dost. „Pan Straka má dobré hlášky, je výborný taktik. O jeho kritice Sparty jsme se ale v kabině moc nebavili, soustředili jsme se hlavně sami na sebe," líčí útočník Libor Kozák, který se pod hladkou výhru podepsal hattrickem.

Srdcař Franz se letenským fanouškům v minulosti omluvil za své angažmá ve Slavii, které bral jako svou práci. Stále je na něm znát, komu patří jeho srdce.

Bourají mu vzpomínky na tréninky

„Na Spartě jsem strávil devět úspěšných let. Nostalgie při příjezdu na stadion je vždy obrovská. Je moc příjemné se vracet a potkat se s plno známými a kamarády. Sparta byla, je a bude vždy největší český klub," líčí kouč.

Vysokou porážku tady přece jen o něco lépe stráví než jinde.

⏱ KONEC ZÁPASU



Sparta rozstřílela Karvinou 4-0! Hat-trick vstřelil Libor Kozák! #acsparta pic.twitter.com/7v7CVwu6Zl — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 5. října 2019

„Jakmile jsem vstoupil na trávník, vzpomněl jsem si i na kluky, se kterými jsme tady spolu hrávali. Když jsem viděl, že bourají dolní hřiště, taky se mi hned vybavilo, co my jsme se tam natrénovali s panem Ježkem. Prohráli jsme, ale odnesu si i dobré pocity," líčí Straka.

„Výhra byla pro Spartu povinnost, je to fenomén. My neměli co ztratit, když jsme sem jeli. Kluci se sem těšili, je něco mega hrát na Letné. Nic se neděje, jede se dál. Musíme se oklepat a poučit hlavně z domácích zápasů. Abychom proměňovali šance tak, jak nám tentokrát ukázala Sparta," plánuje Franz.