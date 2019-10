Problémy ve Zlíně jsou hlubší, já je nevyřeším, řekl po debaklu v Ostravě trenér Csaplár

„Dvacet minut mělo jakžtakž úroveň, ale pak uděláme hloupou chybu, dostaneme z toho gól a ze zbytku zápasu je holomajzna," nebral si po debaklu 0:4 servítky kapitán Zlína Petr Jiráček.

Zlín se musel proti Baníku obejít bez vykartovaného Poznara, zraněného Hlinky i stopera Azackého, který ve Fastavu hostuje právě z Ostravy. To ale podle Jiráčka není omluva. „Asi si musíme nalít čistého vína a přiznat si, že nemáme teď takovou kvalitu na to, abychom otáčeli zápasy. Jde vidět, že nejsme v pohodě. Hrneme se do útoku, necháváme vzadu okénka a pak většinou z první šance soupeře inkasujeme. Po přestávce už to bylo jen o tom neudělat ostudu," popisoval Jiráček.

Jak z krize ven? „Tvrdou prací. Musíme si sednout na zadek a začít poctivě makat, abychom si první ligu zahráli i příští rok. Už na nás leží malý tlak a ráznému kroku vedení bych se nedivil," přiznal Jiráček.

Dame Diop z Ostravy bojuje se zlínskou přesilou.

Vladimir Pryček, ČTK

Kouč Josef Csaplár si tlak nepřipouští. „Už mockrát se mě na mou pozici ptali, ale tu nemůžu ovlivnit jinak než svou prací. Nikdo na mě nemůže vytvořit větší tlak než já sám. kdybych si tohle měl připouštět, byla by to největší chyba. Problémy, které jsou ve Zlíně jsou daleko hlubší a obávám se, tam zůstanou i když odejde Csaplár," uvedl trenér Zlína.

Konkrétně pojmenovat zlínské potíže nechtěl. „Sešli jsme se s vedením už v té první reprezentační pauze. Dělal jsem nějakou analýzu a viděl čísla za posledních pět let. Podal jsem informace, co si myslím já, co je a co není hratelné. Ale jsou věci, na které já jako trenér nedosáhnu. To je na majiteli a vedení, oni musejí něco řešit. Jsem tady asi pátý nebo šestý trenér v kratší době, to o něčem svědčí. Po první pauze to šlo bohužel výsledkově dolů. Můžeme se bavit o herním posunu, ten vidím, ale bodový ne. Čísla jsou fakt," řekl Csaplár.

Že by bídná forma byla výsledkem benevolentního přístupu si nemyslí. „Trénujeme opravdu hodně, spíše vy to chtělo ale možná změnit přístup. Je to zase o těch hlubších problémech, ne o práci. Ani proti Ostravě jsem neměl pocit, že by tým nepracoval nebo neběhal. Je to spíš otázka přístupu, disciplíny a taky otázka personální. A netýká se to jen utkání. To už je jen sklizeň. Musíte to pole nejprve zorat, pak zasít, starat se o něj a pak to sklidíte," řekl zlínský trenér.