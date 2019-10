Vedení Zlína došla trpělivost. U předposledního týmu ligy končí trenér Csaplár

Po Csaplárovi mužstvo převzal dosavadní asistent Jan Kameník. Opakuje se tak situace ze závěru minulé sezony, kdy vystřídal tehdejšího hlavního trenéra Romana Pivarníka. „Ke Kameníkovi teď hledáme asistenty, realizační tým chceme mít během několika dní kompletní. Mužstvo potřebuje v reprezentační pauze tvrdě trénovat," uvedl majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka.

Ani ve složité situaci ho neopustila dobrá nálada. „Co si slibujeme od změny? Abychom se co nejdřív herně i výsledkově zvedli a tabulka se díky tomu obrátila naruby. Druhé místo by nebylo špatné," vtipkoval. „Ale budeme samozřejmě hrozně rádi i za dílčí zlepšení," dodal už vážně.

⚠️ Vedení FC FASTAV Zlín dnes ukončilo spolupráci s Josefem Csaplárem. Rozhodnutí bylo určeno na základě dlouhodobě neuspokojivých sportovních výsledků.



„Vedením A týmu byl nyní pověřen Jan Kameník,“ vyjádřil se generální manažer Zdeněk Grygera.



Z toho, že tah s angažováním kontroverzního trenéra nevyšel, prý Červenka zklamaný není. „Takový je život. Beru to jako realitu. Naše spolupráce se prostě nepovedla. Nasbíral jsem sice během ní spoustu nových podnětů, ale výsledky se nedostavily," mrzí zlínského šéfa.

K Csaplárovu odvolání zřejmě přispěly i jeho některé výroky na pozápasových tiskových konferencích. Zatímco po domácí prohře s Mladou Boleslaví tvrdil, že jsou ve Zlíně postaveny solidní základy a je na čem stavět, o týden později po nezdaru s Baníkem už prohlásil, že problémy klubu jsou hlubšího rázu. „Já jsem to registroval, ale zase tak moc jsem neřešil, co povídá do médií. My jsme si vždycky všechno vysvětlovali tváří v tvář u stolu při pravidelném společném sezení," prozradil Červenka.

Sedmatřicetiletý Kameník bude mít obnovenou premiéru v roli hlavního kouče v sobotu 19. října, kdy Zlíňané přivítají na svém stadionu v utkání 13. ligového kola fotbalisty Mladé Boleslavi.