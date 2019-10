Na těžšího soupeře jsme nenarazili, ocenili Jablonečtí lídra ligy

Třináct zápasů v lize na svém stadionu jablonečtí fotbalisté neprohráli, až Slavia dokázala skvostnou bilanci utnout. Úřadující mistři dobyli Střelnici 0:2. Poražení pak sportovně uznali, že zaslouženě. „Slavia je momentálně nejlepším českým týmem. Potvrzují to od začátku sezony v lize i Champions league. Mají nadupaný kádr, hodně hráčů, kvalita jde vidět," ocenil soupeře útočník Severočechů Martin Doležal.

„Do sedmdesáté minuty jsme se sice drželi, ale neměli jsme vlastně žádnou pořádnou šanci. Až za stavu 0:2 jsem vystřelil. Slavia potvrdila svou kvalitu a vyhrála asi zaslouženě," dodal reprezentační útočník.

Hráči v zelenobílých dresech s účastníkem Ligy mistrů drželi krok jen v první čtvrtině utkání, poté už hosté začali dominovat. O třech bodech rozhodl během krátké doby dvacet minut před koncem Tomáš Souček s Peterem Olayinkou. Sešívanou převahu v Jablonci dokumentuje i počet střel mezi tyče, respektive rohových kopů: 2:9, resp. 2:8.

„Od šedesáté minuty jsme už byli všude o krok později a to rozhodlo," poznamenal stoper domácích Tomáš Břečka. „Nedají míč zadarmo, což bylo znát. Rozehrávají si to od Koláře a stoperů a zbytečně to nenakopnou. Na těžšího soupeře jsme za dvanáct kol nenarazili," uznal Břečka. Podle něj jeho mužstvu scházela i větší kuráž směrem dopředu. „To byl taky jeden z problémů, který rozhodl, že jsme nehráli více odvážně," připustil. Jablonec výrazněji zahrozil až za stavu 0:2, Kolář však čisté konto udržel. Dobrou příležitost měl před pauzou i Jovovič, jenže byl v ofsajdu.

„Slavia samozřejmě budí respekt, ale je otázkou, jestli bychom to byli schopní otočit, pokud bychom dostali brzy gól... Nejsme prvním týmem, kdo se snažil hrát v defenzivnějším postavení, ale pak už se nůžky začaly rozevírat a po jedné situaci jsme inkasovali. Když se Slavia dostane do vedení, kontroluje hru a je těžké se tam dostat," pověděl jablonecký kouč Petr Rada.

Jan Matoušek z Jablonce během utkání.

Dalibor Glück, ČTK

Domácí navíc postrádali ofenzivní esa Jana Sýkoru a Jana Matouška, kteří hru sledovali jen z tribuny. Na severu totiž ze Slavie hostují a za jejich nasazení by musel Jablonec platit poplatek v řádek statisíců. „Škoda, že nemohli hrát. Bohužel je to takový český nešvar, mají to ve smlouvě. Museli jsme se s tím nějak vyrovnat, ale Slavia ukázala svou kvalitu," zhodnotil Doležal.

Rychlost zmíněných absentujících hráčů domácím chyběla zcela jistě. „Pokud Slavia hraje takhle vysoko, tak by pro nás bylo hodně zajímavé mít takové rychlostní hráče... Honza Chramosta už není žádný fofrník, byť zase dokáže podržet míč. Každopádně když máte rychlostní typy, je to vždy velká výhoda. Slavia jich má hodně, a proto české lize dominuje," uzavřel Rada po první domácí prohře v tomto kalendářním roce.