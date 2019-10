Temná vize pro Slavii? Děkuji za prezidentovo ocenění, reaguje Tvrdík na Zemanova slova

Chmurná vize pro Slavii? Zase mizérie? Kdo ví. Ale přinejmenším nejistota ano. Už je tu nastíněna v plném rozsahu. Bude tedy pokračovat rozjuchané období plné fotbalové červenobílé radosti, nebo se Číňané, kteří svými miliony klub před časem zachránili, sbalí i s penězi a při stále třaskavější situaci ve vztazích mezi metropolemi obou zemí odejdou? Vyloučit to asi nelze.

Možná to v době velkolepých bitev s Interem Milán, Dortmundem, Barcelonou, při suverénní vládě v domácí soutěži zní nepatřičně, ale vzájemné vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem by vskutku podle všeho mohlo spíše dříve než později silně ovlivnit i Slavii. Plyne to z prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana v pravidelném pořadu na televizi Barrandov.

„Čína reaguje odvetnými opatřeními. Některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska, a má být zastaveno financování Slavie Praha," uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem.

Co dál zaznělo ve čtvrtečním vysílání? „Slavia byla nejúspěšnější čínská investice v republice," konstatoval. „Bohužel jedna z mála úspěšných, čehož lituji. O to více jsem ale obdivoval vzestup klubu a jeho úspěchy," pokračoval Zeman.

Slavia informaci nepotvrdila ani nevyvrátila. "Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku - blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR," uvedl na sociální síti Twitter tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Na sítích aktivní šéf klubu Jaroslav Tvrdík, se na Twitteru v pozdních večerních hodinách vyjádřil veskrze optimisticky: „Prezident ČR pan Miloš Zeman označil Slavii za nejúspěšnější čínskou investice v České republice a dodal, že obdivuje vzestup klubu a jeho úspěchy. Dekuji za jeho oceněni a podporu. Veřím, že se na tomto hodnoceni ani v budoucnu nic nezmění."

Prezident CR pan Milos Zeman oznacil Slavii za nejúspěšnější čínskou investice v Ceske republice a dodal, ze obdivuje vzestup klubu a jeho uspechy. Dekuji za jeho oceneni a podporu. Verim, ze se na tomto hodnoceni ani v budoucnu nic nezmeni. pic.twitter.com/lKa8m6V3jK — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 10. října 2019

Tvrdík, který Číňany zastupuje v klubu, v minulých dnech pražské radní kritizoval.

Diplomatická roztržka se rozhořela poté, co pražská koalice ve složení Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) vypověděla partnerskou smlouvu s Pekingem kvůli článku, který obsahuje uznání jedné Číny. Partnerství dostalo značné trhliny. V poslední fázi Prahu silně kritizoval čínský velvyslanec.

Fotbalovou Slavii od listopadu 2018 vlastní Sinobo Group. Stala se majoritním akcionářem. Předtím klub patřil jiné čínské společnosti CEFC, která se dostala do problémů a vlastnický podíl převzal Citic. Ten má v týmu už jen menšinu.

Slavii spasily čínské investice. Ještě před čtyřmi roky čelil zadlužený klub velkým problémům, bojoval o holou záchranu v nejvyšší soutěži. Postupně se stal nejsilnějším klubem v Česku.