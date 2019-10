Velký fotbalový objev, další Pepi v klubu! Kanonýr, na něhož se zapomnělo

Říkali mu Pepi. Jenže se nejmenoval Bican, ale Humpál. Že jste o něm nikdy neslyšeli, natož abyste věděli, že býval obávaným kanonýrem? Nezoufejte, nejste sami.

Útočník Josef Humpál se narodil 30. ledna 1918 v Olomouci, ale fotbalový talent rozvíjel ve Zlíně a po válce odešel do Francie, kde se po něm pro českou veřejnost zavřela voda. Při shromažďování materiálu pro svou knihu ho tam až letos objevil Zdeněk Pavlis, redaktor Sport.cz a Práva. Šedesát let poté, co král střelců francouzské ligy ze sezony 1948/49 vstřelil svůj poslední gól.

Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Josef Pépi Humpál, jak ho ve Francii oficiálně uvádějí, byl koncem července přijat za 73. člena Klubu ligových kanonýrů. Zemřel ve Švýcarsku v roce 1984.

Kniha Od Bicana k Lafatovi má slavné patrony. Do restaurace U Pivrnce ji přišli pokřtít Antonín Panenka, Peter Herda, Horst Siegl, David Lafata, Tibor Mičinec a trenér Dušan Uhrin starší.