Dává to smysl? Slavia bez Číňanů. Žáčci z Pekingu vyrazí na středočeský venkov

Odejdou. Je to hotová věc. A už pěkných pár týdnů. Čínská značka Sinobo vskutku nemá být propříště spojena s fotbalovou Slavií, ale není to kvůli pražským aktivitám, jak před nedávnem naznačoval prezident Miloš Zeman. Zdroj serveru Neovlivni.cz tvrdí, že Praha nemá s odchodem nic společného. A ve Slavii už údajně delší dobu vědí, že Číňané odejdou.

Spekulace, prázdná slova, nebo pravda? Přijdou do Slavie Katařané, jak píšou další média? Sinobo, pokud chce odejít, se bude snažit zbavit účasti ve Slavii. I když to pramálo může dávat nějaký smysl. Alespoň tedy zvenčí. Proč by Číňané měli odejít z pohledu zvenčí momentálně báječně fungujícího klubu? Podle zdroje Neovlivni.cz jde o víceméně politické rozhodnutí dřívějšího data. Číňané podle něj odvrátili možný skandál po problémech s původním vlastníkem Slavie, firmou CEFC. A tím to pro ně končí. Prý...

"Původně šlo o politické rozhodnutí čínské vlády, že skrze čínské státní firmy se tu zalepí finanční díry vzniklé po zatčení majitele CEFC Jie Ťien-minga. S tím už je ale konec, hrozba skandálu byla z jejich pohledu zažehnaná," uvedl podle Neovlivni.cz zdroj, který je údajně podrobně informovaný o čínském postoji.

Mělo být tedy rozhodnuto už dříve. Co na tom, že Slavia vede domácí ligu a hraje s takovými giganty, jako jsou Barcelona, Inter Milán či Dortmund a že vydělá další obří sumu. Sinobo dál nemá participovat na tomto byznysu.

Co je další spekulací? V posledních měsících Číňané už zdaleka nemuseli tolik Slavii dotovat, její výsledky z evropské scény a prodeje hráčů jí vynesly poměrně hodně peněz, nicméně hodně spolknou i nadstandardní platy. Čínský penězovod už nebyl nutný jako v době, kdy šlo Slavii o holé přežití.

Kde skončí aktiva Slavie? Logicky u případného kupce. Snad Katařanů. Ale bude to vskutku tak?

Podle Zemana jde v celé záležitosti o důsledek postoje pražské radnice. "Čína reaguje odvetnými opatřeními. Některé letecké linky mají být odkloněny do Chorvatska a má být zastaveno financování Slavie Praha," prohlásil prezident koncem minulého týdne v tradičním vystoupení v televizi Barrandov.

Ale jsou tu další čínské vazby a snahy. Některé ještě ani pořádně nezačaly. Kupříkladu žáčci z Pekingu teď v rozehrané sezoně teprve vstupují do středočeského krajského fotbalového přeboru. I to je výsledek dřívějších jednání svazových zástupců s Číňany během vzájemných návštěv nejvyšších představitelů.

Mimochodem dojde k tak kuriózní situaci, že tým z jednadvacetimilionové čínské metropole o víkendu nastoupí proti celku z vesnice Ostrá na Nymbursku, která nemá ani 600 obyvatel, a to na fotbalovém plácku v nedalekých, zhruba stejně velkých Strakách.

Dalším již navázaným a probíhajícím kontaktem je účast Číňanů v druhé hokejové lize, kde sice ztuha, ale přece jen nabírají jakési schopnosti a zkušenosti pro start na olympiádě v Pekingu v roce 2022.

Samotná Slavia oficiálně nenaznačuje nic konkrétního. Její šéf Jaroslav Tvrdík nedávné prezidentovo vyjádření o konci čínského penězovodu komentoval na sítích následovně: "Prezident ČR pan Miloš Zeman označil Slavii za nejúspěšnější čínskou investici v České republice a dodal, že obdivuje vzestup klubu a jeho úspěchy. Děkuji za jeho ocenění a podporu. Věřím, že se na tomto hodnocení ani v budoucnu nic nezmění."

Oficiální stanovisko Slavie zní obdobně nekonkrétně. "Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku – blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR."