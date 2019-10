Nezáživný poločas, pak střelecký uragán. Podještědské derby však vítěze nepoznalo

V pořadí 52. Podještědské derby mezi fotbalisty Liberce a Jablonce skončilo smírně 2:2. Po nezáživné první půli se s góly U Nisy doslova roztrhnul pytel. Hosté v sobotní partii 13. ligového kola dvakrát vedli po trefách Sýkory a Kratochvíla, jenže Slovan vždy dokázal odpovědět, když do černého zacílili Mikula s Peškem.

Oba týmy počítaly ztráty, domácí postrádali v derby vykartovaného útočníka Musu a zdravotně indisponovaného obránce Fukalu, zelenobílým zase chyběl kvůli zranění rychlonohý Matoušek. Na stadion zavítalo 5555 diváků, žádnou fotbalovou hitparádu však v první půli neviděli. Vyložených šancí bylo jako šafránu a fanoušci se místy docela nudili.

Jablonečtí byli sice mírně aktivnější, jenže Nguyen v bráně příliš práce neměl. Doležal mezi dvěma obránci hlavičkoval v tísni nepřesně a Považanec zase levačkou z hranice šestnáctky přestřelil. Tribuny pořádně zahučely až ve 36. minutě, kdy z dálky napřáhl Jovovič a orazítkoval pravou tyč!

Miloš Kratochvíl z Jablonce v hlavičkovém souboji s Romanem Potočným z Liberce.

Vít Černý, ČTK

Domácím vázla kombinace a dopředu byli neškodní. Přímou střelu na bránu ani nevyslali, navíc inkasovali gól do šatny. Krob z levé strany odcentroval a osamocený Sýkora hlavou usměrnil balon nechytatelně k tyči.

Po přestávce ale přišel na hřiště Oscar a začaly se dít věci. Peškovu ránu ještě lapil Hrubý, pak ale poslal do pokutového území krásný míč Hybš a Mikula hlavou srovnal. Jenže radost modrobílých trvala jen pár vteřin. Jablonec podnikl rychlý výpad. Sýkora hezky předložil Kratochvílovi, který po zemi podél gólmana vrátil Jablonci vedení. Ani tento moment ale Hoftychovy svěřence do kolen nesrazil. Marovu střelu bravurně vytáhl Hrubý, jenž zneškodnil i velkou příležitost Hybše. Přesto inkasoval. Baluta přiťukl míč Peškovi, který se dostal před obránce a z úhlu elegantně procpal míč do sítě.

Kvalita zápasu šla výrazně nahoru a domácí prahli po obratu. Potočný ale po centru Baluty hlavou přestřelil břevno. Jablonečtí dopředu tolik nehrozili, přesto byli chloupek od vítězného gólu, když Pilíkova vydařená rána prosvištěla kolem pravé tyče liberecké brány. Když v samém závěru spálil hlavou tutovku Potočný, který těsně předtím ještě nasměroval z přímého volného kopu balon nad břevno, rozešli se oba soupeři remízovým výsledkem.