Byli jsme posr...Poprvé jsem o pauze křičel, láteřil Potočný. Při druhém gólu Jablonce se ani neotočil

Hodně si šanci vyčítáte?

Není čas na výmluvy, z toho prostě musím dát gól. Jak jsem tam mezi ně vletěl, tak mě Sejky (Sýkora) trochu škobrtnul o nohy a já se přetáčel. Sejky se mi pak smál a říkal, dobře jsem tě tam podrazil, viď? (úsměv) A já mu říkám, ty hajzle malej. (smích) Kdybych to měl čistý, asi bych to proměnil. Ale sudí to posoudil dobře, bylo to úplně v pořádku na obě strany.

Rozhodnout derby jste mohl i krátce předtím, kdy jste z přímého kopu těsně za šestnáctkou o kousek minul branku

Věřil jsem si. Balu (Baluta) mě přemlouval, ať mu to nechám, ale nenechal.

Jablonecký Miloš Kratochvíl se raduje z gólu v síti Liberce.

Vít Černý, ČTK

Dvakrát jste v zápase vyrovnali. Berete bod jako zisk, nebo ztrátu?

Samozřejmě to je, vzhledem k tomu konci, spíš ztráta. Kdybych dal gól, mohli jsme i vyhrát. Ale když vezmu celý průběh utkání, je remíza zasloužená.

První půle se vám vůbec nepovedla. Směrem dopředu jste byli neškodní. Čím si to vysvětlujete?

Kdybych to věděl, tak nehraju a trénuju. Fakt nevím. Mám trochu vykřičené hlasivky. Snad vůbec poprvé jsem o pauze křičel na kluky v kabině. Jsem takový kamarádský, ale dneska jsem zvýšil hlas. Říkal jsem, ať se probereme. Byli jsme z toho, když to řeknu sprostě, až posr...Trenér taky mluvil dost, ale já byl ještě hlasitější.

Bouřka v šatně očividně zabrala, druhý poločoas byl z vaší strany diametrálně odlišný.

Nahecovali jsme se mezi sebou. Víme, že tento zápas je prostě důležitý.

Hráči Jablonce se radují z gólu na hřišti Liberce.

Vít Černý, ČTK

Po vyrovnání na 1:1 jste bleskově inkasovali druhý gól. Jak jste viděl celou situaci?

Přiznám se, že jsem se ani neotočil. Bylo to rychlý. Myslel jsem si, že to ani není pravda...

Přesto jste se oklepali a podruhé srovnali.

Tím se ukazuje síla mančaftu. Máme tu silný kolektiv a tímhle se to ukázalo. Jablonec je silný soupeř, nakonec máme bod.