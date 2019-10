Sýkora zářil v prestižní bitvě proti bývalému týmu. Gól hlavou? Už jsem zkušenej, usmívá se

Jablonec sice na výhru nedosáhl, se svým výkonem jste ale jistě spokojený.

Já mám takovou vlastnost, že nejdřív hodnotím týmový výkon, a teprve pak koukám na ten svůj. Vždycky ho stavím nad individuální. Dneska bych určitě gól nebo asistenci vyměnil za výhru.

Při vašem gólu jste zůstal osamocený na přední tyči. Měli jste to takhle nacvičené?

Domluvené to nebylo. Asi si víc hlídali Doliho (Doležal) než mě, protože on je přece jenom větší hlavičkář. Já vycítil, že z přední tyče by to tam mohlo padnout. Kór když tam Honza Krob předtím poslal dva dobré centry. Gól jsem dal hlavou, ale nemyslím, že netradičně. Moje první ligová trefa byla taky hlavou. Jsem v nich už zkušenej (úsměv).

Jablonecký Jan Sýkora - archivní foto.

FK Jablonec.cz

Emotivně jste ho pak slavil před libereckým kotlem...

Já si nemyslím, že to bylo nějak extra emotivní. Asi bych se k tomu nevyjadřoval. Jestli byly před tím gólem nějaké nadávky? Já jsem nic neslyšel.

Byl to pro vás hodně speciální duel vzhledem k tomu, že jste v Liberci dva roky působil?

Pro mě je speciální každý ligový duel. Nažhavený jsem normálně hodně. Dnes asi o to víc, že jsem tady strávil nějaký čas, ale do každého zápasu se snažím koncentrovat stejně. V tomhle směru jsem to bral jako každý jiný duel.

Vypadá to, že vám svědčí spolupráce s Janem Krobem...

Klape to už od zápasu se Slováckem, kdy jsme spolu poprvé nastoupili. Honza je fotbalista, má fotbalové myšlení, takže si dokážeme vyhovět a víme, kam druhý poběží.

Vedli jste 2:1, jenže po nedůrazu v šestnáctce Slovan srovnal. Jak jste viděl celou situaci?

Nechali jsme si dát balon za obranu, kdy měl Liberec v náběhu dva hráče. A pak jsme takovou šmudlou okolo gólmana dostali gól. Určitě se tomu dalo předejít stejně jako prvnímu gólu. Ale fotbal je o chybách.

Slibně jste derby rozehráli, z Liberce však nakonec vezete jen bod. Jste zklamaní?

Někde uvnitř cítíme, že jsme mohli odvézt i tři, ale zase s pokorou musím říct, že dělba bodů je zasloužená. V prvním poločase jsme byli celkem aktivní, chyběl nám ale větší počet hráčů ve vápně a přímé ohrožení brány. Druhý poločas jsme měli nějaké závary, ale extra moc jich nebylo. Liberec toho měl víc. Je tu těžké prostředí, bod bereme.