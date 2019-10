Opilý rozhodčí v Olomouci? Žádný alkohol nebyl, jsem zlomený, dušoval se sudí Houdek

„Máme to zakázané. Nikdy to před zápasem neděláme. Je to standardní přístup. Žádný alkohol nebyl. I náš výkon byl profesionální, nikomu jsme neublížili, naše verdikty nebyly tendenční," řekl po utkání novinářům rozhodčí.

Připustil jen, že jeho projev na trávníku je atypický, neobvyklý a mohl vyvolat dojem, že nebyl zcela „ve formě". „Můj pohyb je vizuálně nestandardní, není optimální. Mám s tím dlouhodobě problémy. Vytýká mi to i komise rozhodčích. Nejsem prostě atletický typ. Snažím se na tom pracovat, zlepšit to. Vím, že to sráží mé osobní hodnocení. Jestli ale někdo tvrdí, že je to alkoholem, tak upřímně říkám, že ne. Dnešní zápas nebyl o nás, byl o hráčích na hřišti a pokud někdo chce házet výsledek na něco jiného, nepřijde mi to korektní. Mrzí mě, že se dělá hysterie kolem něčeho, co nenastalo. Jsem z toho osobně velmi zklamaný, rozpačitý, zlomený a překvapilo mě, že někdo s něčím takovým vůbec mohl přijít," soukal ze sebe viditelně rozhozený Houdek.

Rozhodčí Jiří Houdek na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokřiky diváků v hledišti prý nevnímal. Že je takový problém, zjistil až o přestávce v šatně. O tom, že by sám požádal o dechovou zkoušku, aby spekulace jednoznačně vyvrátil, však neuvažoval. „Ani mě to nenapadlo. Považoval jsem utkání za standardní a nechtěl jsem se takovými věcmi nijak rozptylovat. Potřebovali jsme probrat v poločase problémové situace, problémové hráče, s čím a jak pracovat dál. Jít na nějakou zkoušku něčeho, bylo pro mě v té chvíli mimo realitu. Chápu však, že pro veřejnost by to smysl mělo. Jsem proto rád, že jste mi dali prostor, abych se k tomu vyjádřil," dodal sudí.

Samotní aktéři zápasu sudího „podrželi". „Počínal si normálně. Nemohu na jeho adresu nic špatného říct," uvedl střelec dvou gólů Jihočechů Ivan Schranz. V podobném duchu hovořil i domácí kapitán Vít Beneš, byť s Houdek několikrát vzrušeně diskutoval. „Cítili jsme, že některé jeho verdikty nebyly spravedlivé, a tak jsem se možná důrazněji ozval. Nic však mimořádného a myslím, že i on byl v pohodě," prohlásil stoper Sigmy.

Trenéři se k arbitrovi vyjadřovat nechtěli vůbec. „Pokládejte mi otázky jen k zápasu," odbyl novináře českobudějovický David Horejš. „Chcete, abych něco vypustil a pak skončil s fotbalem? Obrázek jste si jistě udělali sami. Netlačte mě k tomu, abych řekl něco, čeho bych pak litoval," řekl jen olomoucký Radoslav Látal