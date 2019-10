Po pěti letech se Klusáček vrátil k Botiči a při obnovené premiéře slavil výhru

„Co také změnit během pár dnů? Trochu zamíchat rozestavení, vyměnit tři hráče, do brány postavit Patrika Le Gianga, který chytal ligu po půldruhém roce. A to ještě proto, že v rozhodování sehrál roli i zdravotní stav Fryštáka, který byl do té doby gólmanskou jedničkou. Patrik působil jistě, podal slušný výkon a mužstvo podržel, takže v bráně nejspíše zůstane," shrnoval Klusáček týden, který měl na přípravu před duelem s posledním týmem tabulky.

„Lepší jsme v něm nebyli, jen šťastnější," nepopíral, že Opava trůnící u samého dna tabulky byla pro jeho tým hodně nepříjemným soupeřem. A nejen proto, že i ve Slezsku sáhli k výměně trenérů, takže Alois Grussmann sestoupil již poněkolikáté z ředitelské kanceláře dolů ke hřišti, aby se mužstva ujal namísto odvolaného Ivana Kopeckého. Mohl alespoň svým svěřencům připomenout, že on jako hráč v Ďolíčku před třiadvaceti lety vyhrál, což bylo mimochodem naposledy, kdy se to Opavě podařilo.

Vzpomínky na minulost však nezapůsobily. Promluvy rovněž nezabraly. Opava prohrála i tentokrát a na vítězství čeká v lize od července už jedenáct kol.

„Přitom jsme tentokrát vyhrát měli, protože jsme byli lepším mužstvem. V prvním poločase určitě. Hráči plnili, co jsme si řekli a na co jsme se celý týden připravovali, Bohemku nepustili do šance, sami jsme měli několik dobrých příležitostí. Třeba Šulcova si gól říkala," povzdechl si Grussmannův asistent Josef Dvorník nad mizérií, kterou Slezané prožívají.

„I proto jsem musel o přestávce na hráče apelovat, aby zůstali trpěliví a dávali si velký pozor na kolmé přihrávky dopředu, jimiž Opava hrozila. Poslechli, a protože i štěstí se přiklonilo k nám, povedlo se nám důležitý zápas zvládnout," kvitoval Klusáček, že mu návrat po pěti letech vyšel.

„Je totiž s podivem, že Opava je až na poslední příčce tabulky. I po dlouhé sérii bez vítězství se snaží hrát fotbal a její hráči si s míčem u nohy věří. Kdyby se jim podařilo dostat se do vedení, hrálo by se nám těžko," nepopíral, jak důležitá byla trefa Vodháněla, která utkání nakonec rozhodla.