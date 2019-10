Krmenčík trefil s Baníkem padesátku! Gólů měl mít ale už osmdesát, dobíral si ho kouč Vrba

„Měl by mít dávno už osmdesát gólů, šancí měl hodně. Ale buďme rádi za padesát. Je skvělé, pokud máte takového útočníka, který střílí góly, přestože byl přes půl roku zraněný," uvedl trenér Pavel Vrba. „Trenér má vždycky pravdu, takže gólů jsem měl vstřelit víc. Pokud budeme šlapat jako proti Baníku jako jeden tým, dám jich sto padesát," pronesl Krmenčík.

Prosadil se ve druhé půli. Po nadýchaném centru Hlouška dostal nadvakrát míč do sítě. „O přestávce jsem mu říkal, ať mi dává centry, že si nějaký najdu. Hlavičku mi sice brankář vyrazil, ale akrobaticky jsem balon dorazil do brány. Tlačil jsem ho očima do sítě, aby šel od tyčky do sítě," culil se Krmenčík, který porci padesáti ligových branek zvládl během pěti let.

„Když zapátrám v paměti, Limbovi (Limberskému) jsem v Plzni ještě podával míče. Mým vzorem byl střelec Baky (Bakoš), stihl jsem si zahrát i s Horvim (Horváthem). Tito kluci mi dali návod, jak být úspěšný. Teď si hodně rozumím s Honzou Kopicem, přihrál mi na nejvíc gólů," uvedl Krmenčík, kterého těší, že se Plzeň před nedělním šlágrem s vedoucí Slavií dotáhla na lídra opět na šest bodů.

Sešívané ještě v týdnu čeká duel s Barcelonou v Lize mistrů, útočník věří, že jí vezme nějaké síly. Fyzické i psychické. „Teď nás čeká zápas roku, musíme ho zvládnout. Doufám, že Barcelona vyhraje," smál se Krmenčík. Přivítal by prý, kdyby mohl v plzeňském dresu hrát i v příštím ročníku s obráncem Limberským. Ten se nedávno nechal slyšet, že toto je možná jeho poslední sezona. „Jak ho znám, nemyslel to vážně. Byl bych rád, kdyby o rok prodloužil," uzavřel Krmenčík.