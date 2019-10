Ztracená neprůstřelnost? Rekord můžu překonat, nový útok začnu v Plzni, věří si Kolář

Mrzí vás hodně, že bezgólová série skončila?

Samozřejmě mě konec série mrzí, zejména v takovém zápase, kdy jsme nedali několik šancí a pak dostali takový gól... Přiznám se ale, že jsem ze zápasu s Příbramí měl trochu strach, utkání po reprezentační pauze jsou vždycky specifická. Nemůžu ani říct, že gól padl po chybě obrany, kluci vzadu hrají dobře, pomáhají mi. Byl prostě smolný, náhodný, stejně jako ty v Teplicích a Opavě. O tom rekordu se všude psalo a mluvilo, i v kabině. Sám jsem ho měl v hlavě. Takže jsem na druhou stranu možná rád, že je po všem. Hlavní jsou tři body. A hned v neděli v Plzni začnu znovu. Věřím, že ten rekord můžu překonat. Nejdůležitější jsou ale výhry, rekordy jsou jen bonbonky navíc.

Mohl jste při příbramském gólu udělat něco jinak?

Byl to od Nového dobře kopnutý trestňák. Konečky prstů jsem míč sice vyrazil, ale popravdě už jsem ho viděl za sebou. Uslyšel jsem ještě nadějné cinknutí o tyč, jenže balon se odrazil přímo před Michala Škodu, který ho uklidil do sítě.

Smolnou chvíli ale musíte rychle hodit za hlavu a přepnout na Barcelonu, kterou v Lize mistrů hostíte už ve středu...

To nebude tak těžké. Všichni víme, co nás čeká, na zápas se moc těšíme. Je to pro nás svátek. Půjdeme do toho na maximum, už jsme ukázali, že jsme schopní hrát i s giganty. Věřím, že ji v Edenu potrápíme a nějaký bod získáme.

Budete studovat barcelonské střelce Messiho, Suáreze, Griezmanna?

Samozřejmě, trenér Trpišovský má video v oblibě. Jsme rádi, na zápasy nás dobře připraví. Sám si ale střelce soupeře taky zkoumám. U Barcelony to bude určitě těžší než u Příbrami, v jejím týmu je nebezpečný každý hráč. Třeba o Messim všichni vědí, co umí, ale stoprocentně se na něj připravit stejně nejde. Má úžasný moment překvapení a situaci vždycky nějak vyřeší, většinou gólově. Na celém mužstvu bude, abychom hráli organizovaně a nedělali zbytečné chyby. Pak máme šanci, že neinkasujeme a sami nějaký gól dáme.

Podali jste dobré výkony v Miláně i proti Dortmundu, byť jste s ním prohráli. Soupeřům váš běhavý styl nevoněl. Může platit i na Barcelonu?

Tenhle styl nevyhovuje nikomu. Vidím kluky, jak běhají, makají, presují. Barcelona měla v utkání s Milánem velké problémy s pohybem jeho hráčů, proč by je nemohla mít i s námi?

Patří Barcelona ke klubům, za který byste si chtěl někdy zachytat?

To je sen každého kluka, zahrát si za velký klub. Musí to ale jít postupnými krůčky.