Sparta jasně ovládla malé derby! Baník přišel těsně před koncem o výhru, Slovácko deklasovalo Opavu

Sparťané se radují z branky do sítě Bohemians

Sparťané vstoupili do malého pražského derby ve velkém stylu, když se už ve 4. minutě prosadil Libor Kozák. Zapomenout na jakýkoliv bodový zisk dala hostům 31. minuta, kdy na dvoubrankový rozdíl zvyšoval Kanga.

A když v 53. minutě nádhernou ranou přidal třetí gól Hašek, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto. Čtvrtý zásah do rozhozené obrany hostů přidal v 71. minutě Kaya a uzavřel tak skóre na konečných 4:0. Sparťané i přes výhru zůstávají v tabulce sedmí, Bohemians jsou jedenáctí.

Zleva Martin Hašek, Adam Hložek, Guélor Kanga a David Moberg Karlsson oslavují gól na 2:0

Vlastimil Vacek, Právo

Diopovy góly nestačily

Domácí fotbalisté vstoupili do očekávaného duelu s Hanáky výborně, když se dostali do vedení díky Diopovi už v 10. minutě. Senegalský útočník využil přesnou Fleišmanovu přihrávku a z hranice malého vápna poslal Baník do vedení.

Hosté na špatný vstup do utkání reagovali ve 33. minutě, když Jemelka využil nedůrazu domácích obránců a z bezprostřední blízkosti vyrovnal. Hosté se však z branky radovali jen dvě minuty, než domácím opět vrátil těsný náskok Dame Diop a Baník tak vedl po prvním poločase 2:1. Ani to však nakonec domácím nestačilo. Tři minuty před koncem vyrovnal na konečných 2:2 opět Václav Jemelka a zajistil tak Hanákům cenný bod.

Dame Diop z Ostravy se raduje z úvodní branky.

Sznapka Petr, ČTK

Slovácko smázlo neškodnou Opavu

Roli favorita proti poslednímu týmu tabulky začali domácí plnit již v 10. minutě, když se přesnou střelou prezentoval slovenský obránce Patrik Šimko a ranou k tyči nedal hostujícímu Fendrichovi šanci.

Pokud mysleli Slezané na obrat zápasu, tak o veškeré naděje přišli v 53. minutě, kdy Ondřej Šašinka zvýšil na dvoubrankový rozdíl. A když o jedenáct minut později přidal třetí zásah Kalabiška, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto. Zmar hostů podtrhl čtvrtou brankou Zajíc a uzavřel skóre na konečných 4:0.

Slovácko si tak po vítězstvích nad Libercem a Karvinou připsala třetí výhru v řadě a posunulo se na šestí místo před Spartu, která však má večerní duel s Bohemians k dobru.

Hráči Slovácka se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Nuda v Příbrami a dělba bodů

Souboj týmů ze spodku tabulky ukázal, že umístění obou celků není náhodné. Fanoušci se branky nedočkali, Příbrami tak patří třináctá příčka, trápící se Zlín bere po třech předchozích porážkách aspoň bod.

Zleva Petr Buchta ze Zlína a Michal Škoda z Příbrami

Kateřina Šulová, ČTK