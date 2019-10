Jemelkovi předpověděl góly masér. Budu k němu chodit častěji, smál se stoper Olomouce

„Zatím jsem dal nejvíce dva góly za sezonu, tohle je můj rekord," culil se Jemelka, jenž má v této sezoně na kontě už tři zásahy. „Na druhou stranu jsme ale taky dva dostali. A protože jsem hlavně obránce, tak s tím moc spokojený nejsem," ulevil si Jemelka.

Baníku v posledních domácích zápasech vycházely začátky utkání. I proti vám se prosadil už v 10. minutě. Špatná příprava?

Vůbec ne. Věděli jsme, že Baník má krutý začátek a všechny tady rozválcuje. Dostat rychlý gól bylo přesně to, co jsme nechtěli.

Tři minuty po vedoucí brance trefili domácí dvakrát tyč. Lámalo se utkání v tuhle chvíli?

Tam se mi trochu motala hlava, nevěděl jsem, kam se to odrazí. Ještě, že jsme nedostali další gól. Nám pak pomohly standardky.

Právě po jedné z nich, rohovém kopu, jste dokázali srovnat krok. Po zbytečné chybě o dvě minuty později jste zase prohrávali. Mrzelo to?

Bylo to stejné jako proti Českým Budějovicím před týdnem. Zase jsme si nechali dát gól z brejku. Ale myslím si, že ve druhém poločase jsme Baník docela zavřeli a zaslouženě vyrovnali.

Před prvním gólem jste byl nehlídaný a dlouho si volal o míč. Je to tak?

Ano, volal jsem, ať mi to dají na zadní tyčku. Naštěstí se to tam pak nějak vykulilo přede mě a dorazil jsem to.

Vyrovnání přišlo v 87. minutě znovu po rohovém kopu. Věřil jste, že budete u tyče dříve, než brankář Laštůvka?

Myslel jsem si, že tam bude Lašty rychleji, ale naštěstí jsem to trefil a nenarazil jsem do tyčky. Masér Kamil (Skopal) mi ty góly předpověděl, takže k němu teď budu muset chodit na masáž častěji. (smích)

Po domácím propadáku vezete bod z Ostravy. Je to úleva, nebo povzbuzení?

Je to jenom bod. Nic moc to neřeší. Ale jsem rád, že jsme neprohráli a můžeme se soustředit na domácí zápas s Mladou Boleslaví. Body se z Baníku vozí těžko a po tom vývoji je myslím pro nás jeden dobrý.

Trenér Látal po minulém utkání volal po důrazu, po agresivitě. Bylo to tam?

Na začátku moc ne. Ten nám nevyšel. Potom jsme přidali, ale myslím si, že Baník udělal chybu, že ve druhé půlce zalezl. Kdyby zůstal u toho stylu hry, který doma obvykle hrají, tak bychom to měli těžké. Tím, že zalezli, nám to usnadnili a mohli jsme vyrovnat.