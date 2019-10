Komplex to není, náhoda ale také ne, pátral Weber, proč jeho tým i pošesté s Libercem prohrál

„Každá série prostě jednou končí," musel se smířit kouč Středočechů Jozef Weber s tím, že Liberec to zase byl, kdo vítězné tažení jeho týmu na domácím hřišti utnul.

„Ale utnuli jsme ho zaslouženě, protože jsme byli lepším týmem. Nejenže jsme dali tři góly, ale ještě trefili tyč a břevno a měli i další příležitosti," připomínal liberecký asistent Pavel Medynský, který musel na lavičce i v šatně Severočechů zaskakoval za potrestaného hlavního trenéra Pavla Hoftycha. Ten totiž nabíral v průběhu podzimu už čtyři žluté, takže v Mladé Boleslavi k mužstvu nesměl.

Daniel Pudil z Mladé Boleslavi odkopává balón během utkání 14. kola první fotbalové ligy.

Vít Černý, ČTK

Medynský ho ovšem zastoupil víc než úspěšně. „Padlo to mě," odmítal s úsměvem, že by se pod Ještědem nového rozdělení rolí měli držet, když jim v Mladé Boleslavi přineslo tříbodový zisk. „Vím, co to obnáší být hlavním trenérem, takže jsem raději součástí perfektně fungujícího realizačního týmu," připomínal, že v minulosti už si roli hlavního kouče několikrát vyzkoušel hned na několika štacích.

„Strategii jsme měli s Pavlem Hoftychem samozřejmě domluvenou, na lavičce jsme pak dělali okamžitá rozhodnutí s Mírou Holeňákem a Márou Čechem. Nic problematického jsme ale v průběhu utkání řešit nemuseli," chválil Medynský hráče, kteří mu účinkování v roli hlavního kouče usnadnili.

„V úvodu jsme se malinko hledali, než jsme si zvykli na herní styl Mladé Boleslavi, ale důležitá vedoucí branka nám hodně pomohla. Ve druhém poločase jsme si zkomplikovali život penaltou, ze které domácí snížili na 1:2, ale záhy jsme třetí brankou a proměněným pokutovým kopem soupeře zlomili," glosoval partii, v níž se mladoboleslavský komplex z Liberce zase naplnil.

„Nemluvil bych o komplexu. Vždyť za ty tři roky, co jsme s Libercem prohráli šest utkání v řadě, se tady v Mladé Boleslavi vystřídali tři trenéři a na čtyřicet hráčů, takže nemyslím, že by náš současný tým nastupoval k zápasům se Severočechy s nějakým traumatem. Komplex z Liberce to není, ale není ani náhoda, že jsme s ním prohráli pošesté v řadě. Je to prostě nepříjemný mančaft hrající na brejky, z nichž nás trestal i tentokrát," přiznával trenér Weber, že Liberec je soupeřem, který jeho týmu prostě vůbec nesedí.