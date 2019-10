Nejsnadnějším gólem kariéry zajistil výhru mistra. V Plzni slavím poprvé, radoval se Hušbauer

Běžela už pátá minuta nastavení první půle, když Josef Hušbauer nechytatelně napálil do sítě plzeňské branky míč poskakující v malém vápně před domácím brankářem. Pátou trefou v podzimní sezoně tuzemské nejvyšší soutěže zajistil těsné vítězství fotbalové Slavie, která tak utnula šest let trvající čekání na vítězství ve Štruncových sadech. A vytvořila si v čele ligové tabulky devítibodový náskok.

Kabinou Slavie se po zápase rozléhal hurónský řev na oslavu vítězství v Plzni. Vyjadřoval euforii panující po těsném triumfu?

Rozhodně ano. Po letech, kdy se nám na hřišti Viktorie nedařilo, jsme konečně slavili vítězství. Všichni máme obrovskou radost. Já jsem nikdy v kariéře v Plzni nevyhrál. A před zápasem jsem se bavil s trenérem Trpišovským, že ani on nikdy na stadionu Viktorie nesebral tři body. Myslím, že všichni cítíme velkou úlevu. Hned se nám do Plzně bude jezdit lépe.

Rozhodující okamžik přišel po hodně zmatečné situaci v malém vápně před plzeňskou brankou, v níž jste se zorientoval po Brabcově nevydařeném odkopu nejrychleji. V danou chvíli se asi nic zkazit už nedalo?

Můj gól byl jeden z nejsnadnějších v kariéře. Bavil jsem se o situaci se spoluhráčem Tomášem Součkem a říkal, že měl dát gól už on při zakončení hlavou, ale trefil brankáře Hrušku. Pak se balon v malém vápně nějak odrážel a já měl vše snadné. Hlavně mě však těší, že jsem pomohl týmu. Herní stránka nebyla ideální, ale počítá se výhra.

Slávista Josef Hušbauer (zcela vpravo) dává vítězný gól šlágru preti Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nezanedbatelným bonusem je i fakt, že jste právě Plzni v čele soutěže odskočili už na rozdíl devíti bodů. Vnímáte náskok, byť po čtrnácti kolech, jako velice komfortní z hlediska bitvy o titul?

Rozdíl je skutečně velký. Myslím, že vše můžeme pokazit jen sami. Byla by škoda nyní zbytečně ztratit devět bodů, které máme k dobru.

Dokážete si představit, že devět bodů náskoku na pronásledovatele prohospodaříte?

Náskok je opravdu velký. Krize nicméně může přijít i na nás. Pokud nezvládneme tři zápasy v řadě, odstup se rychle rozplyne. Nicméně jde o tak velký náskok, že si boj o titul můžeme pokazit jen sami. Je však třeba si uvědomit, že ještě nejsme ani v polovině soutěže.

Po triumfu v Plzni se však zdá, že dokážete vyhrávat i duely, v nichž nedominujete. Na západě Čech jste nebyli aktivnějším týmem, a přesto jste sebrali vítězství.

Je fakt, že to nebyl náš zápas. Ale vždy bojujeme jako tým, což se vždy vyplatí. Ve Štruncových sadech se nám hraje hodně těžce, což se znovu potvrdilo. Plzeň hrála velice dobře, měla výborný začátek a vytvořila si šance. My jsme až po třiceti minutách byli schopní držet míč. Ale pořád to bylo málo. Až ke konci poločasu jsme si připravili nějaké standardní situace, a pak vstřelili rozhodující gól. Druhá půle byla rozbitá, jen boj. Čekalo se, jestli dáme gól z brejku nebo se domácí prosadí po standardce, protože ze hry si vytvořili jen jedinou šanci v úplném závěru.

Slavia byla z jediné stoprocentní šance stoprocentní, a to rozhodlo, hodnotí Pavel Vrba

Sport.cz

Projevilo se na výkonu v Plzni vaše středeční představní v Lize mistrů proti Barceloně, kterou jste až do posledních vteřin trápili a jen těsně vám unikl bodový zisk?

Zápasy s Barcelonou i v Plzni byly velice těžké. V neděli už ke konci bylo patrné, že kluci, kteří měli v nohách utkání Ligy mistrů, bojovali na morál. Měli toho plné zuby. Byla veliká škoda, že jsme lépe nevyřešili nějaký brejk, nepřidali druhý gól a nedohráli zápas v klidu.

Na druhou stranu právě konfrontace z Ligy mistrů hráčům vašeho týmu evidentně dodávají obrovské sebevědomí, protože mnoho situací jste úspěšně řešili s neuvěřitelnou dávkou drzosti.

Naše sebevědomí je teď veliké. Po konfrontacích s Interem Milán, Dortmundem či Barcelonou je to pochopitelné. Zejména na hráčích v obraně je vidět, že si ohromně dovolí. Neodkopávají míče, a byť hrají občas trošku na riziko, dokážeme ze sevření soupeře vyjet s míčem u nohy a pro nás záložníky je pak vše mnohem snadnější.