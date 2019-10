Příjemný náskok, usmíval se Trpišovský po triumfu v Plzni. A trnul kvůli stavu dvou zraněných opor

V úvodu zápasu jste měli velké problémy. Zaskočila vás Plzeň aktivním napadáním až daleko za polovinou hřiště?

Ale vůbec ne. Počítali jsme s tím. Bylo jasné, že domácí hráči budou odpočatější a více dynamičtí. Naši kluci potřebovali čas, aby se dostali do tempa. Každopádně jsme nevstoupili do zápasu dobře. Plzeň byla deset patnáct minut výrazně lepší, její hráči měli výborný pohyb a při napadení byli velice blízko našich kluků. Vytvořili si i nebezpečné situace. My jsme se nemohli dostat do hry. Pomohlo nám přerušení zápasu kvůli dýmovnicím. Změnili jsme první rozehrávku, postupně jsme se zlepšili, dostali se na balon, začali jsme hru kontrolovat. Ke konci poločasu jsme měli určité možnosti. Byl to podobný vývoj jako před rokem, akorát v obráceném gardu.

Tušil jste, že gól Hušbauera v závěru prvního poločasu bude na vítězství stačit?

Jeho branka nám hodně pomohla do druhé půle. Pak se totiž zápas změnil v boj. Bylo to o soubojích, mnoho míčů bylo ve vzduchu. Vše jsme však ustáli. V jednu chvíli toho měli všichni kluci plné zuby a o střídání by si řeklo myslím tak pět šest hráčů. Sportovní štěstí, které jsme neměli ve Štruncových sadech v minulosti, se nyní přiklonilo k nám.

Jsme rádi, že jsme v Plzni konečně uhráli vítězství. Po letech, kdy se nám tady nedařilo, říká Josef Hušbauer

Sport.cz

Přitom vstup do druhé půle nebyl ze strany Slavie vůbec dobrý. A vlastně až do konce zápasu jste se z plzeňské sevření nedokázali vymanit. Proč?

Domácí měli obrovskou výškovou převahu, snažili jsme držet balon. Nicméně i tak se hra přesunula na naši polovinu, byli jsme přišpendlení k vlastnímu vápnu. Hodně často nám ze svízelné situace pomohl výbornou hrou brankář Kolář. Vždy je to při vedení o tom, zda dokážete být nebezpeční na útočné polovině, což se nám nedařilo.

Po čtrnácti kolech máte na čele soutěže náskok devíti bodů právě na Plzeň. Dokázal jste si stejně komfortní situaci vysnít před startem soutěže?

Je to velice příjemné, ale je před námi ještě šestnáct zápasů základní části. Plzeň body ztrácet nebude. V poslední době se hodně zlepšili, ustálili sestavu a jejich výkony jsou velice dobré. Náskok vypadá dobře, ale stačí nějaká série, nebo větší počet zranění a vše může být jinak. Proto nynější odstup nijak nepřeceňuji.

Zápas kvůli zranění nedohrál obránce David Hovorka, opakovaně se nechával ošetřit i záložník Tomáš Souček. Jaký je jejich zdravotní stav?

Oba mířili hned po utkání do nemocnice na vyšetření magnetickou rezonancí. David Hovorka po souboji dopadl na nohu, která se mu zvrtla. Poranil si koleno. Chvilku ještě zkoušel pokračovat, ale nešlo to. Nechtěli jsme, aby si případně zranění zhoršil. Snad nepůjde o vážnější poškození. Tomáš Souček rovněž cítil po jednom ze soubojů bolest v koleni. V jiném utkání by stoprocentně hned střídal. Ale proti Plzni chtěl hrát. I proto jsme tak dlouho čekali se třetím střídáním.

Slavia byla z jediné stoprocentní šance stoprocentní, a to rozhodlo, hodnotí Pavel Vrba

Sport.cz