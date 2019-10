Tvrdík vyrazil na cestu do Asie. Co se chystá?

Slavia vypadla z domácího poháru, to je poslední zřetelná týmová novinka, kterou vstřebávají fandové. Co ovšem znamená Tvrdíkův výlet do Asie a setkání s členem královské rodiny? Boss Slavie vše fotograficky dokumentoval v den, kdy Slavia prohrála s Baníkem.

Je to snad pokračování avizovaného jednání s investory v arabských zemích? V minulých dnech se ovšem spíše spekulovalo o aerolinkách Kataru.

Slavii a Bahrajn už pojí i jedna hráčská akvizice. Sešívaní loni koupili z Bohemians útočníka Jusufa Hilála. Možná právě proto syn bahrajnského vládce fandí červenobílým. Ale co znamená společné foto Tvrdíka se šejkem?