Pilař se nevzdává snu o třetí zahraniční štaci! Zdraví drží, mám pořád velké cíle, říká opora Sigmy

Fotbalový osud k němu nebyl spravedlivý, zranění mu vzala několik let kariéry. Po třicítce ale jako by dal fotbalovému záložníkovi Václavu Pilařovi druhou šanci. Borec, který se významně podílel na postupu do čtvrtfinále ME 2012 a s Plzní získal tři ligové tituly, patří na podzim mezi nejvytíženější hráče olomoucké Sigmy.