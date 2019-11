Zlínský Mašek si přetrhl vaz v koleně a skončila mu sezona

Zlínskému záložníkovi Dominiku Maškovi pravděpodobně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý fotbalista, který u "Ševců" hostuje do konce podzimní části z Mladé Boleslavi, si přetrhl zkřížený vaz v koleně a čeká ho minimálně půlroční pauza. ČTK to potvrdila tisková mluvčí moravského klubu Zuzana Molková.

Mašek se zranil v sobotním prvoligovém utkání v Příbrami (0:0), kde začínal s kariérou. Hřiště musel opustit v 28. minutě a podrobná vyšetření odhalila poškozené vazy. Ofenzivní záložník v této sezoně odehrál 13 ligových zápasů a vstřelil dva góly. Zlín měl opci na Maškův přestup, kterou však kvůli vážnému zranění neuplatní.

Předposlední celek tabulky momentálně bojuje s obrovskou marodkou. Před pondělním domácím duelem s Plzní má zdravotní problémy dvanáct zlínských hráčů.

Někdejší velký talent Mašek v příbramském dresu debutoval v lize jako nejmladší hráč historie ve věku 15 let a 322 dnů. Poté zamířil do Hamburku a následně působil v nizozemském Leeuwardenu, ale v zahraničí se i kvůli zraněním neprosadil. V létě 2016 se příbramský rodák vrátil domů a upsal se Bohemians 1905. Z pražského klubu v lednu zamířil do Mladé Boleslavi.

Mašek, jenž byl v letech 2011 a 2012 vyhlášen nejtalentovanějším českým fotbalistou, má v tuzemské nejvyšší soutěži na kontě 94 utkání, 13 branek a pět asistencí.