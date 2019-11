To nám letos jde, ztratit vyhraný zápas, říkal ironicky Plšek

Plšek měl v týdnu pohovor s trenérem Látalem, jemuž se nelíbil pokles formy klíčového střelce Sigmy. Pomohlo to, Plšek otevřel po čtvrthodině hry skóre, když zvedl míč nad Stejskalovy nohy. "Nešlo to dát níž, on by to chytil," přiznal Plšek, který se naposledy trefil v září. "Snad jsem svoji sérii bez gólu přerušil, teď ještě musíme vyhrávat," přeje si.

Pak se pomalu pustil do hodnocení bláznivého zápasu, který rozhodly tři góly během tří minut. "První půle byla z naší strany dobrá, diktovali jsme hru, měli jsme spoustu šancí, kdyby to bylo naopak a tolik šancí měla Boleslav, tak by vedla 3:0. Produktivita dnes rozhodla," prohlásil.

Na přetřes samozřejmě přišla klíčová pasáž po hodině hry, kdy Sigma ztratila během minuty dvoubrankové vedení. "Mně to přišlo, jakoby to bylo třicet vteřin. To bylo neuvěřitelné, my dáme na dva nula, před naším gólem jsme tam přežili nějaké šance. Měl jsem dojem, že už je po zápase, že se z toho Boleslav nedostane a místo hlídání náskoku dostaneme takové dva góly," kroutil hlavou ještě dlouho po konci.

Fulnekovu střelu ocenil jako parádní, ale pozastavil se nad vyrovnáním z kopačky Budínského. "To není možné takto dostat branku. Nedokážu si to vysvětlit, bylo to v tak rychlém sledu, že si to ani nepamatuju, musím se na to ještě podívat," říkal novinářům.

Sigma zapsala do tabulky sedmou remízu z patnácti zápasů, řada z nich byla podobná, když tým vedl a náskok ztratil. "To my umíme, zremizovat vyhraný zápas, nebo ho prohrát, to nám fakt letos na podzim jde," řekl s jasným nádechem ironie Plšek.

Jak z toho ven? "Musíme začít odzadu, nedostat gól, od toho se odrazit. Herně to dnes nebylo špatné, dobře jsme kombinovali, bylo tam hodně centrů, závarů, ale chybí nám produktivita, ta dnes rozhodla," dodal Plšek. "Jsme jednoznačně zklamaní. Boleslav ukázala, že je na třetím místě právem, šance promění, my ne. V tom byl největší rozdíl," zakončil Plšek.