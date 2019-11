Lepší neproměnit penaltu v Edenu než proti Barceloně, zaháněl rozladění Souček

Hattrick se mu přímo vnucoval. A navíc za konstelace a stavu, kdy už nemusel mít slavistický kapitán z konfrontace s ostravským Baníkem sebemenší nervy. Těsně před přestávkou prostřelil vše, co mu stálo v cestě, a zařídil svému mužstvu důležité vedení, hned po půli přidal hlavou druhou branku. A teď ho k hattricku vyzývala penalta...„Jenže já při ní asi potřebuji pociťovat tlak, abych se plně koncentroval,“ zdůvodňoval Tomáš Souček, proč při exekuci pokutového kopu selhal a hattrick odmítl.

„Měl jsem hattrick v hlavě. Myslel jsem na něj. Jediný ligový hattrick v dosavadní kariéře jsem dal Baníku, takže mě napadlo, že by mohl přijít znovu. I v tom to bylo," nepopíral, slávistický kapitán, jak moc ho selhání mrzí.

Ostravský gólman Budinský směr střely vystihl a míč vyrazil, takže Součkovi sklaplo.

„Až dosud jsem kopal penalty vždy za bezgólového nebo nerozhodného stavu, zatímco tentokrát jsme vedli 2:0. Pohodová a jednoduchá situace. Takže příště budu raději zase pod tlakem. Alespoň se víc koncentruji, což nejspíš potřebuji," vyčítal si kapitán Pražanů, že mu větší soustředění scházelo.

Na výsledek ani průběh ligového duelu s Baníkem zahozená penalta neměla vliv, neboť po jeho předchozích dvou gólech Slavia utkání ovládla a soupeř na rozdíl od středeční pohárové konfrontace neměl sebemenší nárok.

„On byl klíčem ke slávistické výhře," připomínal ostatně i ostravský kouč Bohumil Páník, jak moc byla Součkova přítomnost v ligovém střetnutí znát. „Je to prostě výjimečný fotbalista. A výjimečný nejen kondicí, ale i tím, jak vyplňuje prostory, plní defenzivní úkoly, rozehrává, je tam, kde má být, a ještě dává góly," vyčísloval, co všechno pro Slavii její kapitán znamená a jak moc jí uprostřed týdne v pohárovém střetnutí scházel.

Tentokrát nastoupil, dvěma góly zavelel k výhře,a i když neproměnil penaltu a odmítl hattrick, Páníkova slova svým výkonem potvrdil.

Proto si nemusel dělat z nevydařené penaltové exekuce těžkou hlavu.

„Také si to říkám. Lepší neproměnit penaltu za stavu 2:0 než při bezbrankovém stavu," utěšoval se.

„Anebo třeba v úterý v Barceloně," rozesmál se při představě, že by ho třeba mohla čekat penaltová exekuce i v úterním duelu Ligy mistrů na Camp Nou.

Trenér s ním byl zajedno...

„Rouhal jsem se a říkal si, že když už nemá někdy penaltu dát, tak ať se to stane teď za relativně příznivého stavu," přiznával Jindřich Trpišovský, že možná smůlu na Součka přivolal.

„Ono to ale podle matematické mluvy jednou přijít muselo. Messimu se po dvanácti zápasech také stane, že penaltu nedá, Ronaldovi možná po dvaceti, proto je zákonité, že i Souček pokutový kop nepromění. Pro nás je ovšem podstatné, že jsme ligový zápas s Baníkem zvládli, osmnáct a půl tisíc diváků v hledišti potěšili výkonem v druhé půli i čtyřmi góly a pozvali je do Edenu zase. A stejně tak důležité bylo, že jsme potvrdili tři body získané před týdnem v Plzni," kvitoval domácí trenér všechna pozitiva, jež hladká výhra nad Baníkem jeho týmu před cestou do Barcelony přinesla.