Ještě nedávno sci-fi, teď může stoper Slavie snít o střetu s Messim!

Ještě nedávno bylo jeho zařazení do základní sestavy Slavie sci-fi. Ve středu obrany excelovali Hovorka s Kúdelou, když dal kouč Trpišovský jednomu z nich ulevit, vyslal do hry Frydrycha. Stoper Ladislav Takács se od zářijového příchodu do Edenu potýkal se zraněním, zápasy sledoval z tribuny. V sobotu ale nadešla jeho chvíle, proti Baníku si odbyl premiéru v červenobílém dresu.

„Udrželi jsme vzadu nulu, vyhráli jsme, takže mám dobrý pocit," uvedl Takács, který vytvořil stoperskou dvojici s Frydrychem. Mezi vyvolené mu pomohl nabitý program sešívaných i sportovní neštěstí v životní formě hrajícího Hovorky, který si před týdnem v Plzni přetrhl vaz v koleni a čeká ho minimálně šestiměsíční pauza.

„Jaká je nyní moje pozice? Bohužel Gadži je mimo hru, takže je o jednoho stopera méně," pronesl 23letý obránce, který může zastat i post defenzívního záložníka. Na první start za Slavii, kde je z Mladé Boleslavi na půlročním hostování, si musel počkat dva měsíce. „Představoval jsem si začátek ve Slavii jinak, než že se zraním na třetím tréninku. Ale je to za mnou, teď se cítím výborně," radoval se Takács.

Laco Takács se chopil sešívaného dresu...

slavia.cz

Že vyběhne v základní sestavě se dozvěděl od trenéra Trpišovského v pátek. Nervózní prý nebyl. Ačkoli s Frydrychem vedle sebe stáli poprvé, vyhověli si. V závěru Takács pomohl brankáři Kolářovi uchránit čisté konto, po brejku Baníku zblokoval gólovou střelu Reitera.

„Trému jsem neměl. Prostě jsem se připravil na zápas, dopadlo to dobře," culil se někdejší mládežnický reprezentant. Ještě nedávno by se tomu možná zasmál, ale teď může reálně snít o tom, že se v úterní postaví hvězdnému Messimu v Lize mistrů na barcelonském Camp Nou. „Vůbec nevím, co na to mám říct, nepřemýšlel jsem nad tím. Uvidíme," pověděl Takács.