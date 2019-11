Součkovi lapil penaltu, překazil mu hattrick. Slabý úspěch, když prohrajeme o čtyři góly, uvedl Budinský

„Chtěli jsme co nejdéle udržet vzadu nulu, abychom pak udeřili z nějakého brejku. Bohužel jsme dostali gól do šatny, potom už měla Slavia zápas ve svých rukách, do ničeho nás nepustila," řekl Budinský, který Součkovi překazil choutky na druhý hattrick v kariéře. Za stavu 2:0 mu lapil pokutový kop. „Byl to jen malý úspěch, slabá náplast, když prohrajeme o čtyři góly," podotkl 26letý Slovák.

Hosté situaci, předcházející pokutovém kopu, hrubě nezvládli. Stronatimu utekl míč do autu, Hušbauer ho okamžitě vhodil naprosto volnému Teclovi do šestnáctky. Ten upaloval na Budinského, když ucítil na zádech Jiráska, chytře upadl. „Tecl zpomalil, Milan Jirásek do něj asi strčil. Penalta byla, takže k tomu není třeba nic dodávat," prohlásil Budinský.

Útočník Slavie Stanislav Tecl se dočkal, překonal Budinského a proti Baníku protrhl smůlu v koncovce.

Vlastimil Vacek, Právo

Zatímco červenobílí oproti úternímu neúspěšnému osmifinále Mol Cupu v Ostravě (porážka 0:2 po prodloužení) změnili základní sestavu na osmi místech, Baník na jediném. Mezi tyčemi. Laštůvku nahradil právě Budinský.

„Slavia protočila sestavu, díky tomu měla víc sil, byla v lepší kondici než my. Na zregenerování jsme měli tři dny, v pohárovém utkání, které se hrálo sto dvacet minut, jsme na hřišti nechali všechno. V Edenu to bylo znát," uvedl Budinský.

Navíc za penaltový faul byl vyloučený Jirásek, hosté čelili slávistickým nájezdům jen v deseti. Bylo jisté, že na bodový zisk můžou zapomenout. Venku padli už popáté v řadě. „Doma se nám daří, ale jakmile vyjedeme z Ostravy, je to jiné. Kdybychom znali důvod, bilanci napravíme. Musíme se zlepšit a začít bodovat i venku," dodal Budinský.