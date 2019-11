Zbabělost a začarovaný kruh, zoufal si teplický trenér Hejkal

„V případě vítězství jsme mohli atakovat první šestku v tabulce, což by bylo skvělé, Ale to, co jsme předvedli, byl paskvil. Nerozumím tomu. Obranná fáze neexistovala, hráči byli bez emocí, bez nápadu, pomalí," kroutil hlavou Hejkal. „Je to začarovaný kruh. Přitom jsme se na utkání motivovali velmi dobře, ale vstup do zápasu, další průběh a přístup hráčů, malá odvaha, to byla z naší strany zbabělost. Hráčům do duše nevidím," dával kouč najevo obrovské zklamání po nečekaném fiasku.

Tepličtí ani v nejmenším nenavázali na předchozí domácí duel se Spartou. „Věděl jsem, že proti Budějovicím to bude těžké, protože proti Spartě se chce každý vytáhnout, když je v teplickém hledišti hodně diváků. Ted jich přišlo málo, ale pro mě je daleko důležitější vyhrát třeba nad Jihočechy, i když nesnižuji jejich kvalitu," tvrdil Hejkal.

„Zase jsme si po dřívějším nadechnutí dali kudlu do zad. Sami se srážíme stále se opakujícími výkyvy. Musíme propad nějak zastavit," plánoval trenér nejbližší úkol. A připomněl loňské jaro. „Něco podobného jako nyní se nám stalo už před půl rokem. Měsíc jsme měli dobrý, pak přišlo uspokojení hráčů. Vyhodnotíme si současnou situaci a uvidíme," prohlásil Hejkal.

Jedenácté místo Teplic v tabulce po polovině třicetikolové základní části je za očekáváním. „Jestliže si někdo myslí, že body uhrajeme fotbalem, tak neuhrajeme. To jsme už několikrát viděli a poznali. Musíme jezdit po zadku jako tým. A to nás čeká náročný finiš podzimu," připomněl teplický trenér nadcházející program se zápasy na Slavii, doma s Baníkem Ostrava, v Mladé Boleslavi a se Zlínem.

Spokojený Horejš

Čtvrtá výhra v řadě a dvanáct vstřelených gólů - to je impozantní ligová bilance Českých Budějovic z poslední doby. „Moc si toho vážíme, ale není to snad náhoda. Všechno vychází z tvrdé práce. V Teplicích jsme předvedli koncentrovaný výkon. Při tříbrankovém náskoku jsme se už nemuseli nikam hnát," liboval si trenér David Horejš.

Těší ho postupný vzestup mužstva. „Je to odraz tréninkové dřiny. Pracujeme na určitých věcech, které se nám daří přenášet i do zápasů. Hráči věří tomu, co po nich chceme. Přesvědčují se, že tréninková píle se vyplatí. Nechci být neskromný, ale v Teplicích jsme mohli dát víc než tři góly. A na druhou stranu stojí za zmínku spolehlivý výkon našeho brankáře Jardy Drobného. Je to obrovský profesionál stejně jako Tomáš Sivok," vyjmenoval kouč dva nejzkušenější hráče a pilíře Dynama.